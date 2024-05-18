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Vizede ret oranı 2 kata yakın arttı

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#Schengen Vize#Schengen Vize Başvurusu#Vize Reddi
Vizede ret oranı 2 kata yakın arttı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 07:00

YAZ dönemi yaklaşırken yurtdışı seyahate gitmeyi düşünen vatandaşların planları vize engeline takılıyor. Schengen ülkeleri, sınırlı kontenjanların dolması gerekçesiyle vize randevularını mayıs ayı sonuna kadar kapatmış durumda.

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İtalya’nın randevuları haziran ayı sonuna kadar kapalıyken, ilk kez ABD vizesine başvuracak vatandaşlara ancak 2025 yılının eylül-ekim dönemine randevu veriliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa Komisyonu’nun yeni açıklanan Schengen vize istatistiklerine göre, 2019’da yüzde 9.7 olan Türk vatandaşlarının başvurularına ret oranının, 2023’te yüzde 16.1’e yükseldiğini söyleyerek, “2023 yılında 1 milyon 55 bin vatandaşımız vize müracaatı yapabildi” dedi. 2024 yılında vize müracaatı yapabilmenin dahi ayrı bir başarı olduğunu belirten Bağlıkaya, Türk vatandaşlarının ret oranının Çinlilere göre yaklaşık 3 kat fazla olduğunu açıkladı. 

 

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#Schengen Vize#Schengen Vize Başvurusu#Vize Reddi

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