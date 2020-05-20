VİOP yükselişle açıldı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.000 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 750 puan üzerinde, 117.750 seviyesinde işlem görüyor.



Pazartesi günü yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 117.000 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 117.075 puana çıktı.



Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik aşının geliştirilmesine ilişkin beklentilerle yükseliş seyrinde hareket etmesinin ardından karışık bir seyir izlendiğini kaydetti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Katar Merkez Bankası ile ikili para takası (swap) anlaşmasının tadil edildiğini duyurduğuna dikkati çeken analistler, gelişmenin Türk lirası varlık fiyatlarına olumlu yansımasının beklendiğini ifade etti.



Analistler, bugün yurt içinde, kısa vadeli dış borç istatistikleri, tüketici güven endeksi ve yurt dışı üretici fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi, ABD'de ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirti.



Teknik açıdan endeks kontratında 118.000 puanın yukarı yönlü kırılması halinde 119.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 115.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.