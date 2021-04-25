‘Vebitcoin’ CEO’su gözaltında

Thodex’in bakıma alındığını açıkladığı geçen 20 Nisan’da gece yarısında Vebitcoin’in de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı. Şirketten kapanmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız.”

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan gelişmelerin arından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin’in Türkiye’deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan Vebitcoin CEO’su İlker B., önceki akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü sürdürülürken, İlker B.’nin ardından 3 kişi daha gözaltına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldığını belirterek, “Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü eliyle yürütülen soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir” dedi. Öte yandan, Menteşe ilçesinde şirkete ait ofisin bulunduğu rezidans girişinde güvenlik önlemi alındı.

VİLLASINA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Olayın ardından Vebitcoin’in CEO’su İlker B., perşembe gecesi Acil Çarı Merkezi’ni arayarak, villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediği ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, adrese sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinde, “Vebitcoin’e para yatırdık. İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik” dedi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

KARADAĞ VATANDAŞLIĞI ALMIŞ

MUĞLA merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin CEO’su İlker B.’nin 2 yıl önce Karadağ’dan vatandaşlık aldığı öğrenildi. ‘Baron’ lakabıyla tanınan İlker B. ile diğer 3 kişinin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

PANİK YOK TWEET’İ

MUĞLA merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin CEO’su İlker B.’nin gözaltı işlemleri sürerken, önceki gün 21.43´te kendi ismiyle atılan tweet’te, “İnsanlarımızın herhangi bir şekilde rahat etmeyi istemiyorlar. Türkiye’nin kripto dünyasında kayda değer bir pazar derinliğini yakaladığını görünce, ABD başkanı Biden, hemen sermaye geliri vergisi çıkardı. Sakin olun her şey yolunda, PANİK YOK!!#kriptoparalar #vebitcoin #Thodex” ifadeleri kullanıldı. Yine aynı isimle saat 03.24 bir tweet daha atılarak, “Vebitcoin batmadı. Panik yapmayın arkadaşlar” paylaşımı yapıldı.

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