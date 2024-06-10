Vatandaş fona fonlar getiriye koştu

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Enflasyonun üzerinde getiri sağlayan yatırım fonları, fon yatırımcısı sayısında hızlı yükselişe neden oldu. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) verilerine göre, son bir yılda hisse senedi şemsiye fonu yüzde 139.6, değişken şemsiye fonu yüzde 88.8, karma şemsiye fonu yüzde 87 kazandırdı. Aynı dönemde kıymetli madenler şemsiye fonundaki getiri yüzde 80.1 oranında olurken, tahvil ve bono gibi borçlanma araçları fonundaki getiri yüzde 48 oldu. Son bir yılda fonlar arasındaki en düşük getiri ise yüzde 47 ile para piyasası fonlarında yaşandı. TÜİK’in hafta başında açıkladığı verilere göre, 2024 Mayıs’ta yıllık enflasyon yüzde 75.45, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 62.51 olarak gerçekleşmişti. Böylece fonların büyük çoğunluğunun sağladığı getiri, enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

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Fonlardaki getiri oranları bu şekilde. Peki yatırımcı sayısı ne durumda? Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, fon yatırımcısı sayısı rekor kırdı. Son bir ayda 149 bin 301 kişi artan fon yatırımcısı sayısı, sene başından bu yana ise 559 bin 541 kişi artarak hızlı bir yükseliş kaydetti. Fon yatırımcısı sayısı son bir yılda ise 1 milyon 142 bin 442 kişi birden arttı.

PORTFÖY DEĞERİ 2.85 TRİLYON TL

Artan yatırımcı sayısıyla birlikte portföy değerinde de belirgin bir artış yaşandı. 2023 Mayıs’ta 953.3 milyar TL olan fon yatırımcılarının portföy değeri, 2024 Mayıs’ta 2.85 trilyon TL’ye yükseldi. MKK verilerine göre, portföyü 10 milyon TL üzerinde olan fon yatırımcı sayısı mayısta 28 bin 709 kişi ile rekor seviyeye ulaştı. 10 milyon TL üzerinde portföyü bulunan yatırımcıların toplam fon yatırım büyüklüğü ise mayısta 2.05 trilyon TL ile yeni zirveyi gördü.

Hürriyet’e konuşan İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros, para piyasası fonlarına ilişkin son yayınlanan tebliğlerin bu fonları daha cazip hale getirdiğini; bunun da fon yatırımcısı sayısında artış yaşanmasıyla sonuçlandığını aktardı. Toros aynı zamanda, fonlardaki getirinin mevduat faizine kıyasla daha yüksek kalmasının da ilgiyi artırdığına işaret etti.

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‘HİSSE FONLARINDAN KAYNAKLANDI’

Konuyla ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın, MKK verilerine yansıyan fon yatırımcı sayısındaki artışın daha çok hisse piyasasından, hisse fonlarına olan ilgiden kaynaklandığını düşündüğünü aktardı. Aydın, bunun nedenini şöyle anlattı:

“Özellikle endeks dışı hisselerdeki dalgalanma, aşağı yönlü hareket, özellikle bireysel yatırımcıların fon tarafında yoğun şekilde katılımcı olmasını sağladı. Ocak şubat ayında aslında dengeli bir dağılım vardı ama şubattan sonra bankalara gelen yabancı ilgisi, bir iki bankanın öne çıkmasıyla özellikle endeks 30 şirketleri arayı açtılar. Endeks 30 ve BIST 100 arasındaki şirketler gözdeyken, şu anda BIST 100 dışı şirketler ciddi şekilde gözden düşmüşe benziyor. BIST 100 tutan yatırımcıların önemli bir bölümü bırakın endeks kadar getiri elde etmeyi zarar etmiş durumdalar. Bütün bunlar yatırımcının algısını ve şeklini değiştiriyor. Bu yıla başlarken de söylediğimiz gibi, yabancı ilgisi veya kurumsal uzun vadeli yatırımcı ilgisi gelirse öncelikle büyük şirketlere gelecektir. Bu gerçekleşti. Gerçekleştiğini gören yatırımcının fon tarafına biraz daha ilgi göstermesi beklenirdi. Bu gerçekleşmiş oldu. En azından fonlara ilginin hisse tarafını yani hisse fonlarındaki yatırımcı artışı bu şekilde açıklayabilirim.”

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MEVDUAT VE HALKA ARZ ETKİSİ

Aydın, fonlar aracılığıyla sağlanan getirinin hem mevduat faizinin üzerinde olmasının hem de son dönemdeki halka arzların geçmiş döneme kıyasla zayıf performans sergilemesinin de fon yatırımcısındaki artışta etkili olabileceğini ifade etti. “Aydın, “Son halka arzların da daha zayıf performans ortaya koyması da etkili olmuş olabilir” diye konuştu.