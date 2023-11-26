Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 21 yılda toplam 3 bin 844 yeni köprü açtık 

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ulaşımında köprü ve tünellerin çok önemli olduğunu belirterek, “Dünyanın gıpta ettiği eserleri ülkemize kazandırdık. 21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ederken, 405 yeni tünel açarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde bin 350 artış sağladık. Bunlardan öne çıkan dev yapıların bazıları ise Avrasya Tüneli, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprüleri bunlardan sadece birkaçı” diye konuştu.

Uraloğlu, toplamda 68 bin 726 km uzunluğunda bir yol ağı oluşturulduğunu kaydederek, “Bu ağ içindeki köprüler ve tüneller, karayolu erişimini kolaylaştırarak trafik güvenliği ve konforunu arttırıyor. Bu projelerle, Türkiye'nin ulaşım altyapısı modernize edilerek, güvenli ve hızlı ulaşım sağlandı. Bakanlığımız karayolu ulaşımını etkin bir şekilde yöneterek ülkenin ekonomik kalkınmasına ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulundu. Tüm bu yatırımlar 21 yılda gerçekleştirildi. Hala da devam ediyor. “Yol medeniyettir” ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi “Halka Hizmet Hakk’a Hizmet” düsturuyla çalışıyoruz” dedi.

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3 BİN 844 YENİ KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, “Türkiye genelinde daha önce 5 bin 967 köprü hizmet veriyordu. Bu köprülerin uzunluğu 311 km idi. 2003-2023 yılları arasında 3 bin 844 yeni köprü inşa edilerek, toplam köprü uzunluğu 765 km’ye çıkarılarak, yüzde 145 oranında artırıldı.

Atatürk Viyadüğü (TAG Otoyolu), Bornova Viyadüğü (İstanbul-İzmir Otoyolu), Eğiste Hadimi Viyadüğü ve Kömürhan Köprüsü gibi yapılar, karayolu ulaşımının önemli köprülerinden birkaçı. Bunlardan en öne çıkan ve milletimizin hizmetine sunduğumuz 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’dür. Ayrıca, bin 452 adet köprünün onarımı ile 451 adet tarihi köprünün restorasyonunu tamamladık” diye konuştu.

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TÜRKİYE TÜNELLER ÜLKESİ OLDU

Bakan Uraloğlu, 2003 yılına 83 tünelin faaliyette olduğunu vurgulayarak, “Bu tünellerin toplam uzunluğu sadece 50 kilometre idi. 2003-2023 yılları arasında inşa edilen 405 yeni tünel ile toplam tünel sayısı 488'e yükselttik.

Tünel uzunluğunda ise yüzde bin 350 artış sağlandı. Zigana Tüneli, Ovit Tüneli, Eğribel Tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve Cankurtaran Tüneli gibi projeler, ülkemizin en uzun ve stratejik tünelleri arasında yer alıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan 10 adet tünel ise dünyanın en geniş kesit alanına sahip karayolu tünelleri olarak dikkat çekiyor. Bazı tünellerimiz ise uluslararası arenada sertifika ve ödüllere sahip. Ülke ve millet aşkımız ile adeta Ferhat gibi dağları delerek, Türkiye’yi tüneller ülkesi haline getirdik” dedi.

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