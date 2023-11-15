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Ücretli çalışan sayısı arttı

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#Ücretli Çalışan#TÜİK #Veri
Ücretli çalışan sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 10:17

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 3 arttı.

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 926 bin 919 kişi iken, 2023 yılı Eylül ayında 15 milyon 374 bin 379 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %12,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,2 arttı.

Ücretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışan sayısı arttı

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ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK DEĞİŞMEDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Eylül ayında bir önceki aya göre değişmedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,4 azaldı, inşaat sektöründe %0,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışan sayısı arttı

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#Ücretli Çalışan#TÜİK#Veri

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