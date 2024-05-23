TUSAŞ ilkleri gerçekleştirecek

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikatı olan EFES-2024 Tatbikatı'na yerli ve yabancı birçok gözlemci katılacak. 23-30 Mayıs tarihleri arasında Seferihisar atış sahasında gerçekleşecek tatbikata geniş ürün yelpazesi ile katılan TUSAŞ, ANKA insansız hava aracının birebir ölçekli maketini sergileyecek. Öte yandan alanda milli muharip uçak KAAN, ANKA III muharip insansız uçak sistemi, HÜRJET jet eğitim uçağı ve T929 ATAK II helikopterinin 1/7 maketleri de yer alacak.

TUSAŞ’TAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Mayıs’ta tatbikat alanında yapacağı konuşma sonrası TUSAŞ tesislerinde geliştirilen hava araçları geçiş yapacak. Test uçuşlarının ardından ilk kez Ankara’dan ayrılarak Samsun’a giden ve 19 Mayıs törenlerinde gösteri uçuşu gerçekleştiren HÜRJET jet eğitim uçağı, T625 GÖKBEY genel maksat helikopteri ile önemli bir ihracat başarısı yakalayarak Türkiye’ye değer kazandıran HÜRKUŞ temel eğitim uçağı, Seferihisar atış sahasında katılımcıları selamlayacak. Ayrıca TUSAŞ üretimi T129 ATAK helikopteri ile ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçları da Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde tatbikatta sahne alacak.