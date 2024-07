‘Türkiye’nin yüzde 67.4’ü sosyal medya kullanıcısı’

Haberin Devamı

Uraloğlu, nüfusun yüzde 86.5’inin internet kullanıcısı, yüzde 93.8’inin mobil bağlantı sahibi ve yüzde 67.4’ünün sosyal medya kullanıcısı olduğunu bildirdi. Her yıl dünya genelinde dijital verileri raporlayan We Are Social ve Meltwater’ın hazırladığı ‘Dijital 2024 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu’ nisan ayı verilerini değerlendiren Uraloğlu, dünya genelinde cep telefonu kullanım oranının 2024 yılında yüzde 69’u aştığını; 2024 itibarıyla dünya çapında 5.65 milyar insanın cep telefonu kullandığını kaydetti.

‘EN ÇOK INSTAGRAM KULLANILIYOR’

Bakan Uraloğlu, kullanıcı başına aylık sosyal medya kullanımında ilk sırayı 21 saat 24 dakika ile Instagram’ın, ikinci sırayı ise 20 saat 54 dakika ile TikTok’un aldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, “Sosyal medyada takip eğilimlerine bakıldığında Türk kullanıcılar en çok ailesini, arkadaşlarını, işlerini taki p ediyor. Dünya sosyal medya fenomenlerini takip etmede Türkiye yüzde 11.7 ile 49’uncu sırada” dedi. Uraloğlu, 2024’te dünya nüfusunun yüzde 67.1’inin, 5.44 milyar insanın çevrim içi olduğunu ifade etti.