Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında ekim ayında yüzde 18 artış

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yazılı açıklamasında, yılın ilk 10 ayında 148 ülkeye ihracat yapıldığını, sektörün dış pazarlarda güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

Ekim ayında, dünya pazarlarına gönderilen 498 bin 398 ton üründen 264 milyon 604 bin dolar döviz girdisi sağlandığını kaydeden Sin, bu rakamla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış yakalandığını bildirdi.

Sin, ülkeler bazında ihracata ilişkin şunları kaydetti:

"Ekim ayında en fazla yaş meyve ve sebze ihraç ettiğimiz ülkeler arasında 77,3 milyon dolar değerle Rusya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 27,7 milyon dolarla Irak, 15,3 milyon dolarla Ukrayna takip etti. Ekim ayında geleneksel pazarlarımız da güçlenmeye devam etti. En fazla ihracat artışı sağladığımız ülkeler Bangladeş, Hindistan ve İsrail oldu. Bangladeş'e yüzde 313 artışla 5,8 milyon dolar, Hindistan'a yüzde 123 artışla 3,7 milyon dolar ve İsrail'e yüzde 102 artışla 9,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelerin yanında Almanya, Romanya, Bulgaristan, Suriye, Birleşik Krallık ve Çekya pazarlarında da önemli artışlar elde ettik."

EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN LİMON OLDU

Sin, ekim ayında en fazla ihraç edilen ilk üç ürünün limon, mandarin ve üzüm olduğunu belirterek, "Narenciye sezonuna hızlı bir başlangıç yaptık. Limonda yüzde 24 artışla 54,2 milyon dolarlık, mandarinde yüzde 15 artışla 43,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ayda en fazla ihracat artışı sağladığımız ürünlerin başında şeftali, erik ve çay yer aldı. Şeftalide yüzde 542 artış ile 1,8 milyon dolarlık, erikte yüzde 216 artışla 2,4 milyon dolarlık, çayda yüzde 116 artışla 1,6 milyon dolarlık ihracat performansına imza attık. Söz konusu dönemde domates, armut, incir, biber ve şalot soğan, ihracat artışı kaydettiğimiz diğer ürünleri oluşturdu." ifadelerini kullandı.