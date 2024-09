‘Türkiye’nin turizm potansiyeli umut verici’

Haberin Devamı

Grup, Türkiye’de yedi yıl önce 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Bodrum Six Senses Kaplankaya’da Six Senses Hotels Resports & SPAs Üst Düzey Liderlik konferansı düzenledi. Etkinliğe katılan Six Senses Hotels Resorts & Spas CEO’su Neil Jacobs, Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

‘ALTYAPI YATIRIMI GEREKİYOR’

Bu sezon Bodrum’da lüks otellerin dolulukta pazar payı kaybettiğini ancak Six Senses Kaplankaya’nın doluluk oranını geçen yıla göre yüzde 30 artırdığını belirten Jacobs, Türkiye’deki potansiyeli değerlendirdi. Jacobs, “Türkiye’de turizm sektörün gerçek potansiyelinin tam anlamıyla kullanılabilmesi için altyapıya sürekli yatırım yapılması, dijital dönüşüme ve sürdürülebilir turizm girişimlerine odaklanılması gerekiyor. Türkiye, güncel trendleri benimseyerek, hizmet standartlarını iyileştirerek ve turizm deneyiminin değerini artıran niş pazarlara odaklanarak turizm stratejisini daha da yukarı taşıma fırsatına sahip. Gelecek potansiyelinin, umut verici olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘50 TATİL KÖYÜNE ULAŞACAK’

Six Senses’in yüksek gelirli misafirlere hitap ettiğini belirten Jacobs, yeni yatırımlarını şöyle anlattı: “Six Senses, önümüzdeki beş yıl içinde mevcut resort sayısını iki katına çıkararak dünya genelinde 50 tatil köyüne ulaşmayı hedefliyor. Londra, Roma ve Bangkok gibi şehir merkezlerinde yeni projeler başlatıyoruz. Six Senses Places adıyla markalı konutlar ve kentsel wellness kulüplerine özel bir odaklanma söz konusu.”