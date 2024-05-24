Türkiye ve Azerbaycan’dan Avrupa’nın doğal gaz arz güvenliğine yeni katkı

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Türkiye ve Azerbaycan, doğal gazda kendilerinin yanı sıra Avrupa’nın da arz güvenliğini sağlamaya dönük adımlar atıyor. Azerbaycan doğal gazının Türkiye’ye ve buradan da Avrupa’ya ulaştırılması için yeni ortaklıklar geliştirilirken mevcut iş birlikleri de derinleştiriliyor.



İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI



Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 14 Mayıs’ta Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakanlar Bayraktar ve Cabbarov arasında Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması imzaladı.



ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ



Anlaşma ile iki ülke ilişkileri yeni bir boyuta geçti. Türkiye ve Azerbaycan hem kendi arz güvenliklerine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayacak örnek bir çalışmaya imza attı.

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