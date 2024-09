Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 4 yaşında

Haberin Devamı

41 bölge müdürlüğü, 3.930 anlaşmalı acente ve broker, 5.208 anlaşmalı banka şubesiyle değer üretmeye devam eden Türkiye Sigorta; sağlıkta 4.376 anlaşmalı kurum ve kaskoda 3.552 anlaşmalı servis ile Türkiye’nin dört bir yanında sigortalılarına hizmet vermeyi sürdürüyor.



Kısa sürede geniş müşteri portföyü, yaygın dağıtım ağı, yenilikçi bakış açısı, teknolojideki öncülüğü ve yetkin insan kaynağı ile sigorta tarafında 6 milyon, bireysel emeklilik ve hayat tarafında ise 10 milyon müşteriye ulaşan ve her geçen gün daha da büyüyen şirket; 4 yılda kaskoda 3 milyon, konutta 8 milyon ve sağlıkta da 2 milyon 670 bin üzerinde poliçe sayısına erişti.



Sigorta anlayışını “sonra”dan “önce”ye taşıyan ve hayatın her anında güven ihtiyacına yönelik çözümler sunan şirket olma hedeflerine adım adım ulaştıklarını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak; “4’üncü yaşımızda liderlik konumumuzu rakamların ötesine taşıyarak; bilgimiz, tecrübemiz ve üretimimiz ile sektörümüze öncü olduk. 4 yılı geride bırakırken, insanımız ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz yüksek, sorumluluğumuz büyük… Adımızdan aldığımız güçle, vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla geleceğe ilerliyoruz.” dedi.



“Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ailesi olarak; el ve gönül birliğiyle, 4 yılda çok şey başardık.” diyen Çakmak sözlerine şöyle devam etti: “4 yıllık sürede işimizle büyük başarılara imza atarken, bu başarıların mimarı olan çalışanlarımızın takdiriyle iki yıl üst üste Great Place to Work (En İyi İşverenler) listesinde yerimizi aldık. Kurulduğumuz günden bu yana ulusal ve uluslararası alanda 57 ödül alarak başarılarımıza yenilerini ekledik. En değerli markaların yer aldığı Brand Finance listesinde üç yıl üst üste yerimizi aldık. Bu süreçte pek çok yeniliğe de imza attık; hem ülkemizin eşsiz değerlerinin hem de sigortalılarımızın güvencesi olduk. Sigorta, Hayat ve Emeklilik ürünlerimizle müşterilerimizin risklerine güvence sağlarken, gelecek hayallerinin ve emeklilik günlerinin de destekleyicisi olduk. Özellikle son bir yılda belirlediğimiz stratejilerle, sağlık ve kasko gibi bireysel ürünlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak güncellediğimiz uygun fiyatlı ürünler ile, sigortayı herkes için daha ulaşılabilir hale getirdik. Daha yolun başındayız, önümüzde gerçekleştirecek pek çok hedef ve elde edilecek sayısız başarı var.”



FON BÜYÜKLÜĞÜ 4 YILDA YÜZDE 596 ARTTI



Finansal açıdan da çok büyük başarılara imza attıklarının altını çizen Çakmak, “Türkiye Hayat Emeklilik olarak 5 milyon katılımcı ile fon büyüklüğümüzü 4 yılda yüzde 596 artırarak, 229 milyar 689 milyon TL’ye ulaştırdık. 4 yılda 1 milyon 467 bin TL hasar dosyası inceledik ve sigortalılarımıza 34 milyar 856 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te toplam net kârımızı hızla artırarak 2024 Ocak – Temmuz arasında 11,2 milyar TL’ye çıkardık.” dedi.



MOBİL UYGULAMA 5,3 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN İNDİRİLDİ



Teknoloji ve yapay zekâ konusunda da önemli mesafeler katettiklerini bildiren Çakmak, “Hasar tespit süreçlerini hızlandırarak sigortalılarımıza daha kaliteli hizmet vermeye başladık. Türkiye Sigorta mobil uygulamamız 5,3 milyon kişi tarafından indirildi. Yapay zekâ destekli FonaSor uygulamamızla BES müşterilerimizin fonlarını yönetmelerine katkı sağladık. Ayakta tedavi provizyon başvurularının yüzde 85’ini 10 saniye içinde, yatarak tedavi provizyon başvurularının ilk değerlendirmesini 30 dakika içerisinde yaptık. Emeklilik ve Sigorta müşterilerimizden toplamda 2,6 milyon çağrı aldık. Bu çağrıların yüzde 90'ını ortalama 90 saniye içerisinde yanıtladık. Uzun yıllar kullandığımız Pusula sistemimizin daha ötesinde olan Pusula Plus sistemini geliştirerek; hep daha ilerisini hedefleyen şirket vizyonumuzu güçlendirdik. Bunlar, dijitalleşme çağında attığımız çok önemli adımlar oldu” diye konuştu.



DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK



Türkiye Sigorta olarak; köprülerden barajlara, uydulardan sondaj gemilerine, uçaklardan enerji santrallerine kadar ülkemizin stratejik varlıklarına güvence sunmanın gururunu yaşadıklarını da kaydeden Çakmak; daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında da önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı:



“Yenilenebilir enerji alanında 180 adet hidroelektrik santrali poliçesi, 57 adet rüzgâr enerji santrali poliçesi, 1.361 adet güneş enerji santrali poliçesi, 56 adet biyokütle ve biyogaz enerji santrali poliçesi, 26 adet jeotermal enerji santrali poliçesi düzenleyerek ülkemizin enerjilerini güvencemiz altına aldık.

Ayrıca adımızdan aldığımız güçle sporun ve sporcunun da yanında olarak Basketbol Süper Ligi’ne ve Türkiye Basketbol Ligi’ne destek verdik. 2021 yılından beri Türkiye Ampute Milli Futbol Takımımıza ve bireysel para milli sporcularımıza da destek olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Sigorta olarak ülkemizin dört bir yanında milyonlara güvence sunmaya, ülkemizle birlikte büyümeye ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. 4’üncü yaşımız kutlu olsun. Başarılarla dolu nice yaşlara!”