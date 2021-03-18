Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Türkiye dinamik bir ekonomiye sahip

İş Bankası tarafından düzenlenen, İş’le Buluşmalar Toplantısı’nın 43’üncüsü, “Yeniden Şekillenen Dünyada Türkiye’yi Geleceğe Taşımak” başlığıyla dün çevrimiçi olarak gerçekleşti. Toplantıda konuşan ve yakın zamanda koltuğunu Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran’a devretmesi beklenen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Makro ekonomik istikrar sağlanmadan Türkiye’nin geleceğe taşınması zor. Ekonominin bütün araçlarının optimize edilecek şekilde makro ekonomik istikrar sağlanmalı” dedi. Özellikle öngörülebilirlik konusuna vurgu yapan Adnan Bali, Türkiye ekonomisinin sıkıntıya girdiğinde bir şekilde kendini yeniden hareketlendirebilen dinamik bir ekonomi olduğunu ifade ederek, “Ben zamanında şöyle tarif etmiştim; akordeon gibi büzülebiliyor da genişleyebiliyor da… Koşulları gördüğü anda ona göre hareket ediyor. Bunu hızlı bir şekilde yapabiliyor” diye konuştu.

SORUNLU KREDİ UYARISI

Adnan Bali, “Hane halkı, üretici ve ticari kesim dahil bütün ekonomik aktörlerin doğru işleyen bir mekanizmada ve öngörülebilirliği olan bir ortamda doğru hareket ediyor olması bizatihi ekonomik etkinlik anlamına gelir. Bu bozulduğunda kararlar buna göre oluyor. Yatırımcı, tüketici kararlarında rasyonel hareket edemez hale geliyor” diye konuştu. Serbest piyasa mekanizmasının göstergelerinin kısa dönemli bazı etkilerle değiştirilmesi halinde karar alıcılara yanlış sinyaller verilebildiğini anlatan Bali, “Karar alıcılar ona göre hareket ettiği için kısa dönemde doğru çalıştığını zannettiğiniz işlerin karşılığı olmuyor, tahrip edici sonuçları çıkıyor bu defa. Karar alıcılara öngörülebilir bir makroekonomik bir istikrar sunmalısınız” değerlendirmesinde bulundu.

AŞILAMA 2024’E KADAR SÜRER

Türkİye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürü ve Başekonomist İzlem Erdem, “Aşılama çalışmalarını olumlu buluyoruz ama sürecin 2024’e kadar devam edeceğini düşünüyoruz” dedi. Türkiye ekonomisi üzerine değerlendirmelerde bulunan İzlem Erdem, “Merkez Bankası enflasyon beklentisindeki iyileşmeyi iyi bir iletişimle anlatabilirse toplantıyı faiz artırmadan geçmesi sürpriz olmayacak benim için. Biz yıllardır enflasyonu, politikalarımızda öncelikleyemedik; çünkü başımıza gelmedik şey kalmadı. Haklı olarak da politika yapıcılar daha büyüme tarafında önceliklendirdiler. Enflasyonu aşağı çekmemiz gerekiyor. Nisanda neredeyse herkes enflasyonun tepe yapacağını öngörüyor. Muhtemelen yüzde 16’yı biraz geçecek enflasyon ama sonrasında ama baz etkisi lehimize işleyecek. Merkez Bankası’nın da kasım sonrasında değişen politikalarının da çok etkisi var. Sadeleştirdik hemen, belirsizlikleri kaldırdık. Böylelikle biz yıl sonuna doğru enflasyonun yüzde 11 bandına gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Ama büyüme üzerinde bir miktar baskı oluşturabilir. Büyümenin de yüzde 3.5-4 seviyesinde olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KRİPTO PARALAR KUMARDAN FARKSIZ’

Siyasi bağımsızlığı iktisadi bağımsızlıkla perçinlemenin en önemli görevleri olduğunu söyleyen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran ise “Ülkenin büyük bölümü bizim müşterimiz. Bu 20 milyonun üzerinde. Bize düşen görev, dönemin getirdiği müşteri davranışlarındaki değişimleri görmek ve okuyabilmek” dedi. Konuşmasında son dönemin en çok tartışılan konularından olan dijital paralara da değinen Hakan Aran, “Dijital paralar ile ilgili yapılması planlanan düzenlemeler sanki kripto paralar için yapılıyormuş gibi yansıtılıyor. Ama alakası yok. Dijital paralar dünyada ve Türkiye’de kayıt dışı ekonominin azaltılması için önemli. Kripto paralar kumardan farksız” ifadelerini kullandı.

VERİMLİLİKLE ALAKALI

Burada konunun daha çok verimlilikle alakalı olduğunu aktaran Aran, “Geleceğin bankacılığı, fiziksel paranın olmadığı, dijital paranın olduğu, dijital paranın dijital ödeme sistemleriyle iç içe geçtiği, ihracatın da ithalatın da bu platformlar üzerinden yapılabildiği bir gelecek olacak” dedi.



BANKACILIK PLATFORMLAR ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEK

Dijitalleşmenin bir trend değil, gerçekten bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Hakan Aran, “Esnek iş modeli, evden çalışmaya verilen destekler, organizasyonel değişiklikler ve hatta bankamatikteki nakit yükleme bile etkileniyor. İnsanlar bankamatiklere artık çok az gidiyorlar. Yani, müşteri davranışları değişiyor. Sizin nakit yüklemeyle ilgili stratejinizi değiştirmeniz gerekiyor. 100 liralık alışverişin 22 lirası internetten yapılır hale geldi. Dolayısıyla internetten alışverişi destekleyecek ürünleriniz yoksa, sanal POS cihazınız, sanal kredi kartınız, internetten alışverişe yönelik bir aksiyon planınız yoksa bu tür değişimlere ayak uydurmakta zorlanıyorsunuz. Geleceğin bankacılığı platformlar üzerinden gerçekleşek. Ödeme sistemleri de bunun ayrılmaz bir parçası olacak” şeklinde konuştu.

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