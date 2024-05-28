Türkiye araç şarjında Avrupa’nın en ucuz ülkesi

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Türkiye, elektrikli araçları evden şarj etme maliyetinde Avrupa’nın en uygun ülkesi oldu. Fiyat ve maliyet karşılaştırmaları yapan İrlandalı bağımsız finans şirketi Switcher.ie’nin araştırmasına göre, Türkiye’deki elektrikli araç sahipleri tam şarj başına ortalama 3.30 Euro öderken, 100 km başına sürüş maliyeti 0.99 Euro yani yaklaşık 35 TL’yi buluyor. Örneğin; 88.5 kWh batarya kapasiteli Togg T10X’i evden şarj eden bir elektrikli araç sahibi 199 TL’ye şarjını tam dolu hale getirirken, 77 kWh batarya kapasitesli Tesla Model Y’sini 168 TL’ye tam şarj edebiliyor.

EN PAHALISI ALMANYA

Avrupa genelindeki elektrikli araçları evden şarj etme maliyetlerini tam şarj olma ve 100 km başına sürüşe göre sıralayan araştırmanın sonuçlarına göre, bu konuda Avrupa’nın en pahalı ülkesi ise Almanya oldu. Ülkedeki tam şarj maliyeti 23.53 Euro ile Avrupa ortalamasının iki katına yaklaşırken 100 km başına sürüş maliyeti 7.06 Euro olarak gerçekleşti. Evden şarj maliyeti en yüksek ikinci ülke 22.25 Euro ile İrlanda olurken, bu ülkede 100 km başına şarj maliyetinin 6.66 Euro olduğu açıklandı. En pahalı üçüncü ülke ise evden tam şarj maliyetinin 22.15 Euro’yu bulduğu Belçika olarak sıralandı. Belçika’da 100 km başına sürüş maliyeti 6.63 olarak kayıtlara geçti.

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AVRUPA ORTALAMASI 12.6 EURO OLDU

Toplam 40 ülkenin evden şarj maliyetlerinin karşılaştırıldığı kapsamlı araştırmada Avrupa’nın ortalama tam şarj olma maliyetinin 12.6 Euro olduğu ortaya çıktı. Türkiye, 3.30 Euro (115,2 TL) ile evden şarjla elektrikli araç kullanma maliyetinde Avrupa’nın en uygun fiyatlı ülkesi olurken, Kosova 4.39 Euro ile en uygun fiyatlı ikinci ülke, Bosna Hersek 4.96 Euro ile en uygun fiyatlı üçüncü ülke Gürcistan 5.08 Euro ile en uygun fiyatlı dördüncü ülke ve Karadağ 5.69 Euro ile en uygun fiyatlı beşinci ülke olarak sıralandı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Nisan 2024 verilerine göre, trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı ilk kez 100 bin adedi geçerek 105 bin 603’e ulaştı. Türkiye geçen yıl elektrikli araç pazarı büyümesinde Avrupa’nın hatta dünyanın ilk sırasında yer almıştı. Öyle ki, 2022 yılı sonunda Türkiye yollarında yalnızca 14 bin 552 adet elektrikli otomobil varken 2023 yılu sonunda bu rakam 80 bin 43 adede, Nisan 2024 sonu itibarıyla da 105 bin 603 adede ulaştı.

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TOGG EVDEN ŞARJLA 199 TL’YE DOLUYOR

Türkiye’de elektrik birim fiyatı konutlarda en yüksek kademe için 2.25 TL/ 1 kWh olarak hesaplanıyor. Buna göre, 88.5 kWh batarya kapasitesi bulunan 523 km menzilli Togg T10X’i evden şarj etmenin maliyeti 199 TL olurken, 75 kWh batarya kapasitesine sahip Tesla Model Y 168 TL’ye şarj edilebiliyor.