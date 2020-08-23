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Türkiye 3 sondaj, 2 sismik araştırma gemisiyle Karadeniz ve Akdeniz’de faaliyetlerini sürdürüyor... 5 gemimiz fersah fersah arıyor
Türkiye, enerji piyasasındaki gücünü arttırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Fatih sondaj gemisi şu anda Karadeniz’de çalışırken, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz’de çalışmalarını sürdürüyor. Bakımı devam eden Kanuni sondaj gemisinin ise yıl sonunda Akdeniz’de görev başına gelmesi bekleniyor. Sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis de Akdeniz’de araştırmalarına devam ediyor.
1) FATİH SONDAJ GEMİSİ
- Türkiye’nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017’de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katıldı.
- 29 Ekim 2018’de Alanya-1 derin deniz kuyusu sondajına başladı.
- 20 Temmuz’da Zonguldak açıklarındaki Karadeniz’deki ilk milli derin deniz sondajına başladı.
- 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığa sahip.
- Güney Kore’de 2011’de inşa edilerek denize indirildi. 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.
- Kendi sınıfındaki 16 gemi arasından en yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisinde biri.
- 20 Temmuz ’den bu yana Zonguldak’ın yaklaşık 170 kilometre açıklarında Sakarya araştırma sahasında.
2) YAVUZ SONDAJ GEMİSİ
- TPAO tarafından satın alınan Yavuz da 2018’de envantere katıldı.
- Fatih gibi 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi. 230 metre ve 36 metre genişliğe sahip.
- Çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkân sağlıyor.
- Yapımı 2011’de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.
- Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz’da spor ve sinema salonu, dinlenme odaları bulunuyor.
- Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor.
- Gemi 20 Haziran 2019’dan bu yana Doğu Akdeniz’deki görev yapıyor.
3) KANUNİ SONDAJ GEMİSİ
- Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni’nin yapımı 2012’de Güney Kore’de tamamlandı.
- 2020’de TPAO tarafından 37.5 milyon dolar karşılığında satın alındı.
- 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip.
- Kanuni altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.
- Kanuni şu anda bakımda. Yıl sonunda devreye girmesi ve Akdeniz çalışmalara başlaması bekleniyor.
4) BARBAROS HAYREDDİN PAŞA SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ
- 2012’nin sonunda TPAO envanterine katıldı.
- Gemi, 31 Aralık 2012’de 130 milyon dolara satın alındı.
- İki ve üç boyutlu sismik araştırma yapabilme özelliğine sahip.
- Denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor.
- Uzunluğu 84, genişliği 21.6 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunuyor.
- Buzullarda çalışma özelliğine de sahip gemi, en çevreci gemiler arasında.
- Gemi, şu anda Gazimağusa ile Lübnan arasındaki sularda petrol ve doğalgaz arama görevinde.
5) ORUÇ REİS SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ
- MTA Oruç Reis’in inşasına 2012’de tamamen yerli imkânlarla başladı.
- 2017 yılı Ağustos ayı içinde operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başladı.
- Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabiliyor.
- Kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da yapabiliyor.
- Deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapıları görüntüleyebiliyor.
- Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi, 35 gün boyunca denizde kalabiliyor.
- Türkiye’nin NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilanıyla birlikte yeni görev yerinde çalışıyor.
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