Türk kadın girişimci diasporasının izinde.... KAGİDER’in 2025 yol haritasında küresel güçlenme var

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Kadın girişimci karnesi ne küreselde ne de Türkiye’de olması gerektiği gibi. Globalde girişimcilerin yüzde 34 kadarı kadın, Türkiye’de ise bu oran yüzde 17.5’lere ancak varıyor. Veriler aslında kadınlarda iş kurma eğiliminin yüksek olduğunu gösteriyor ne var ki; kurulan işlerin sadece 3’te 1’i, 42 aydan uzun süre ayakta kalabiliyor. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ekosistemin güçlenmesi için çok çaba gösteren sivil toplum kuruluşları var. Bana göre Türkiye’de bu işin bayrak taşıyıcısı KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği).

2024’ü oldukça aktif geçirdiler. Çok fazla işbirliğine imza attılar, ortak projelerle etkinlik alanını genişletme motivasyonu oldukça yüksek bir yönetim var. Geçtiğimiz günlerde bir basın buluşmasında bir araya geldik. Gördük ki bütün sandalyelerde kadın gazeteciler oturuyor. Erkek gazetecilerin bu sorunları dinlemeye tahammülleri yok anlaşılan...

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Söz KAGİDER’in 2025’te neler yapacağına geldi. Bezircioğlu, Türkiye’deki işbirliklerine yenilerinin ekleneceğini vurguladı. “Bunlardan biri JP Morgan Vakfı ile gerçekleşecek. Önümüzdeki iki yıl içinde 2000 kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. ‘2000 Yeni’ adındaki bu proje, JP Morgan Vakfı’nın herhangi bir ülkede kadınlarla ilgili başlattığı ilk işbirliği olması açısından önemli.

GÖZÜNÜ GLOBALE DİKTİ

Bir yandan da SPK ile anlaşma yapılmış 2025 için. Yine kadınların finansal okur-yazarlıklarının artırılması planlanıyor. UPS Vakfı ile de kadın ihracatçıları destekleyecekler.

Bütün bu hazırlıklar neden? Bu yıl KAGİDER’in aklında kadın girişimcileri global arenada güçlendirmek var. Yönetim kurulu üyeleri ağızlarındaki baklayı çıkardılar ve bu yıl Türk kadın girişimci diasporası oluşturmak üzere harekete geçtiklerini söylediler.

Nasıl oluşturulacak? Elbette KAGİDER projenin adına böyle demiyor, ‘Global Kadın Girişimci Platformu’ olarak şekillenecek bu oluşum. Esra Bezircioğlu’na ‘Ülkelere yayılmış kaç Türk kadın girişimci var’ diye sordum. Tam da bu datanın peşinde olduklarını söyledi.

ATEŞELİKLER HAREKETLENDİ

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Nasıl çıkarılacak bu data? Türkiye’nin büyükelçilikleri ve ticari ateşelikleriyle çalıştıklarını anlattı KAGİDER üyeleri. Şu anda ticari ateşeliklerden ülkelerdeki kadın girişimci ve üst düzey yönetici (expat) verileri toplanıyormuş. Bezircioğlu, “Geçen yıl gittiğimiz ülkelerde ateşeliklerle toplantılar yaptık. Çalışmalar başladı. Biz zaten birçok ülkede kadın girişimcilerle üyelerimizi B2B görüşmelerde bir araya getiriyoruz. Bu platformla da öyle bir diaspora oluşturalım ki bir havuz kurulsun. Herkes ticaretinde bu havuzu kullansın istiyoruz” dedi.Martta CRM sisteminin tamamlanmış olması hedefleniyor.

KAGİDER yöneticilerinden öğrendim ki global bir kadın girişimci tedarik havuzu henüz yok. Kim bilir? Belki de KAGİDER’in kuracağı Global Kadın Girişimci Platformu, tüm dünyada kadın girişimci havuzu kurulması ve tedarik zincirinde büyük bir güçbirliğinin inşa edilmesine yol açar... Bunun için kadın girişimciler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bu havuza ‘Ben de varım’ diyerek dahil olmalı. ‘Ben varım’ demeden ‘Biz varız’ demek mümkün değil...

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‘ÇOK UZUN YOLLAR KATETTİK’

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, 2024’te yapılanları bir çırpıda anlattı. Kilometrelerce yol katettiklerini yüzlerce kadın girişimciyi çeşitli eğitimlerle ve mentorlarla buluşturduklarını söyledi. EBRD’nin STK İcra Kurulu’na seçilen 13 dernek arasında KAGİDER de yer almış örneğin. Bezircioğlu, “Türkiye ekonomisinin yüzde 10’unu KAGİDER üyeleri oluşturuyor” diyerek artan etkinliğe dikkat çekti.