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Türk dizileri ile en çok izlenen kanal oldu

#Türk Dizileri#Güney Amerika#Ekvador
Türk dizileri ile en çok izlenen kanal oldu

THE Economist dergisi bu haftaki sayısında, Türk dizilerinin Güney Amerika ülkelerindeki başarısını ele aldı.

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“Binbir Gece” dizisi Şili televizyonlarında ilk kez 2014 yılında gösterildiğinde rekor kırdı.

Dizinin haklarını satın alan Meda televizyonu, o yıl ülkede kâr açıklayan tek kanal oldu. Kanal, bugüne kadar 26 farklı Türk yapımının daha lisansını aldı ve şimdi ülkenin en çok izlenenleri arasında. Normalde Türk dizileri için en büyük pazar Ortadoğu oluyordu ancak Mısır, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde Türk dizilerine boykot başlayınca oluşan boşluğu Latin Amerika doldurdu. Bu pazar artık toplam dış satış gelirlerinin üçte birine karşılık geliyor.

Şimdi Ekvador’dan Meksika’ya geniş bir coğrafyada prime-time saatleri Türk dizilerine ayrılmış durumda. Hatta 2018 yılında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro “Diriliş: Ertuğrul” dizisinin setini bile ziyaret etmişti. Güney Amerikalılar, Türk dizilerini yerel yapımlara kıyasla daha az “şehvetli” ve “kanlı” buluyor. Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yaşayan 82 yaşındaki Norma, Türk dizilerini “çok nezih, çok romantik” olduğu için sevdiğini söylüyor. Bakıcısı Karina ise “Arjantinli yapımlar çok aşırı, karakterler daha ilk buluşmada seks yapıyorlar!” diye ekliyor. Latin Amerika ülkelerinde Türk dizileri bölümlere ayrılarak orijinalden daha kısa parçalar halinde yayımlanıyor. İzleyici böylesini daha kolay bulurken kanalın elinde daha uzun süre gösterime devam edecek malzeme oluyor.

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#Türk Dizileri#Güney Amerika#Ekvador

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