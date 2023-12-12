Turizme yılbaşı dopingi... Sanatçılı oteller ve kayak merkezleri tercihlerde ilk sırada

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Yeni yıla sayılı günler kala hazırlıklar da hızlandı. 2024’ü karşılamak üzere yılbaşı programları için rezervasyonlar tüm hızıyla devam ederken, bu yıl 1 Ocak Pazartesi gününün tatil olması turizmciyi de sevindirdi. Birçok otel her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da özel sanatçılı programlarla müşterilerine cazip bir kutlama gecesi hazırladı. Rezervasyonlara bakıldığında Antalya, Kıbrıs ve kayak otelleri bu yıl tercihlerde ilk sırada yer aldı. Yurtdışında ise kayak merkezleri öne çıkıyor; Bansko, Saraybosna Jahorina kayak turları ilgi görüyor. Ayrıca Bulgaristan, Balkanlar, İtalya’ya da talep yoğun. Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, “Bu sezon yılbaşı turlarındaki hareketlilik yüzde 115 oranında arttı” dedi.

ANTALYA KIBRIS VE KAYAK OTELLERİ

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Karayal, “Yılbaşı tatili için gala programı olan resort oteller ilk sırada tercih ediliyor. Antalya, Kıbrıs ve yakın bölge otelleri. Bununla birlikte karın bu sene erken yağması sebebiyle kayak otelleri de tercihler arasında. Uludağ, Sarıkamış, Palandöken ve Kartalkaya popülerliğini koruyan bölgeler arasında. Yurtdışında ise kayak merkezleri öne çıkıyor. Bansko kayak turları, vizesiz Saraybosna Jahorina kayak turları ve otobüslü Pamporova (Bulgaristan) turu ilgi görüyor. Avrupa’da Benelüks ve Paris, Balkan, Belgrad, Güney İtalya ve Klasik İtalya turları oldukça ilgi çekiyor. Sırbistan, Karadağ gibi ülkeler de yakın ve daha ekonomik olduğu için tercih ediliyor” bilgisini verdi.

YÜZDE 50 FİYAT ARTIŞI

Kaan Karayal, tur fiyatlarına ilişkin de “Geçen yıla oranla kayak tatili fiyatlarında yüzde 45 - 50 oranında bir artış söz konusu. Yılbaşı gala programı olan resort otellerin fiyatlarında geçtiğimiz yıla oranla ortalama yüzde 50, yurtdışı turlarda ise kura bağlı olarak yüzde 49’a yakın fiyat artışı var” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 70 DOLDU

Yılbaşı turlarının iyi gittiğini belirten Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, “1 Ocak pazartesi tatil olduğu için talep iyi, şu andaki doluluk oranlarımız hem yurtiçi hem yurtdışında yüzde 70’ler civarında. Tahminimce yüzde 90-100 civarı olacaktır. Yurtiçinde Kapadokya, Antalya ve Kıbrıs çok ciddi talep alıyor. Yurtdışında ise yakın bölgeler; Yunanistan, Balkanlar, İtalya’ya talep yoğun” diye konuştu.

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40-50 BİN ZİYARETÇİ BEKLİYOR

Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu son yağışların yüzleri güldürdüğünü belirterek, “Bu sene çok yoğun misafir beklentimiz var. Otel dolulukları yüzde 90’ın üzerinde. Bazı otellerimiz yılbaşı ve sömestr dahil sezonunun tamamını kapattıklarını söylediler. Yılbaşında her yıl rutin gece kayağı, otellerin de özel etkinlikleri oluyor. Yılbaşı özelinde cumartesi-pazar toplamında 40-50 bin ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

YURTDIŞI TURLARI 119 EURO’DAN BAŞLIYOR

29 Aralık - 01 Ocak (kişi başı)

Belgrad 699 Euro

Budva 459 Euro

Selanik - Kavala 129 Euro

Bansko 119 Euro

Saraybosna JahorIna 449 Euro

Saraybosna 549 Euro

İtalya 699 Euro

Paris 699 Euro

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EN ÇOK TERCİH EDİLEN SANATÇILI OTEL FİYATLARI

Afyon’daki sanatçılı otellerde iki kişi 3 gece konaklama ortalama 14 bin TL’den başlıyor, 42 bin TL’yi buluyor.

Antalya bölgesinde yılbaşı otelleri 3 gece 4 gün iki kişi için en uygun resort otel seçeneği dj performanslı programıyla ortalama 15 bin TL civarında. Bölgenin en pahalı otelinde yılbaşı programı istenirse iki kişi için ortalama 78 bin TL isteniyor.

Yılbaşı programlarının en çok tercih edilen bölgesi Kıbrıs. Tan Taşçı, Sıla, Özcan Deniz, Ebru Gündeş, İrem Derici, Tarkan gibi sanatçılar bu yıl da Kıbrıs’ta yılbaşı programlarıyla yer alıyor. İki kişi üç gece dört günlük yılbaşı programlarında sanatçı ve otele göre fiyatlar değişirken ortalama 30-35 bin TL’ye konaklama yapılabiliyor. Yılbaşı akşamı Tarkan’ın sahne alacağı Kıbrıs Bafra’daki bir otelde ise fiyatlar 89 bin 599 TL’den başlıyor.

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Yılbaşında kayak merkezlerine de ilgi yoğun. Uludağ’da 29 Aralık-1 Ocak tarihli iki kişi için yılbaşı programlı otellerde fiyatlar 50 bin TL’den başlıyor, 75 bin TL’yi buluyor. Yılbaşı programı sunan diğer kayak merkezlerindeki otellerde en uygun fiyat 25 bin TL’den başlıyor.