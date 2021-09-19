Turizmde ‘İngiliz’ turist sevinci

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DHA-AA- İngiltere, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs’tan itibaren Türkiye’yi kırmızı listeye alarak, vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirdi. Karardan 4 ay sonra İngiltere Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps, Twitter’daki hesabından, vatandaşlarına uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin birleştirmesi açıklamasını yaptı. Bakan Shapps, Türkiye’yi 22 Eylül’den itibaren kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını açıkladı. Karar, turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

GOLF TURİZMİ

İngiltere’nin Türkiye’ye en fazla turist gönderen ilk 5 ülke arasında yer aldığını, gelişmekte olan pazar olarak nitelendirildiğini söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye’de 2019’da 2.5 milyon İngiliz’in tatil yaptığını, ağırlıklı olarak Akdeniz ile Ege kıyılarını tercih ettiklerini belirtti. Çorabatır, “İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarması turizm ve turizme bağlı diğer sektörler için son derece önemli. Sevindirici bir karar, bu durum hem turist sayısını hem de gelirini pozitif yönde etkileyecektir” dedi. Yaz sezonunun sonuna gelindiğine ancak İngilizlerin kış sezonu için de önemli bir potansiyeli barındırdığına işaret eden Çorabatır, şunları kaydetti: “İngilizler golf başta olmak üzere çeşitli spor turizmi için önemli bir ülke. Böyle bir kararın şu anda açıklanması kış sezonunu daha da hareketlendirecektir. Türkiye’de en fazla golf sahalarına sahip bölge Antalya. 22 Eylül’den sonra Antalya başta olmak üzere Akdeniz ve Ege kıyılarımız çok sayıda İngiliz’i ağırlamaya başlayacaktır.”



Bu kararın gelecek sezonu da olumlu yönde etkileyeceğine dikkat çeken Çorabatır, İngilizlerin gelecek sezon rezervasyonlarını bu dönemden itibaren başladıklarını anlattı. Çorabatır, “Türkiye’de İngilizlere satışlar kasımda başlar. Karar 2022 için tatil planları yapan ve Türkiye’ye gelmek isteyen İngilizleri de önemli ölçüde etkileyecek, rezervasyonlarda önemli artış sağlayacaktır” ifadesini kullandı. Salgına rağmen Türkiye’nin turizmde önemli bir başarı yakaladığını vurgulayan Çorabatır, kış sezonu için spor ve kongre turizminde de hareketlilik beklediklerini bildirdi.



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‘MORALİMİZ DÜZELDİ’

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TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, İngiltere’nin Marmaris ve Muğla için en büyük destinasyonlardan biri olduğunu belirterek, “Moralimiz düzeldi. 2022 yılı turizm sezonu için önemli bir karar. Önümüzdeki haftalarda İngilizler gelmeye başlayacak. Rezervasyonlarda kıpırdanma var. Yoğun bir sezon geçireceğimizi zannetmiyorum. Muğla ve Marmaris için turizm sezonu sonundayız. İngilizler için de okullar açıldı. Önemli olan 2022 turizm satışları açılmasıydı. İngilizler dünyada erken rezervasyon alışkanlığı olan ender ülkelerden biridir. Şimdiden rezervasyonlar olur. Önümüzdeki turizm sezonu çok iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

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TÜRKİYE’DE AŞI OLANLAR İÇİN VERİLEN KARAR TEPKİ ÇEKTİ

YENİ karara göre İngiltere’de aşılananlar veya İngiltere’nin aşı programlarını onayladığı ülkelerde İngiltere’nin kabul ettiği aşılarla aşılananlar Türkiye’den dönüşte karantina zorunluluğundan muaf tutulacak. Ancak yeni kurallar uyarınca Türkiye’de aşı olanlar, İngiltere ziyaretlerinde 10 günlük ev karantinasına girmek ve İngiltere’deki kalışlarının 2. ve 8. günlerinde kaldıkları yerlerde test yaptırmak zorunda. Türkiye’de aşılananların, İngiltere’ye uçmadan önceki son 72 saatte yapılmış bir PCR testine de ihtiyacı var. Verilen bu karar ise tepki çekti. Türkiye’de uygulanan aşıların kabul edilmemesiyle ilgili olarak turizmciler, “Bu karar hiç doğru değil. Türkiye’de milyonlarca doz Avrupa’nın da kullandığı Biontech aşısı yapıldı. Verilen kararı yakın zamanda gözden geçireceklerdir” dedi.