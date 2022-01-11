Turizm gelirine bisiklet dopingi

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TÜRKİYE son dönemlerde yaptığı çalışmalarla turizmi çeşitlendirmek için adımlar atıyor. Sadece deniz, kum, güneş turizminde değil sağlık turizminden kültür turizmine, gastronomiden kış turizmine kadar her alanda ülkeye turist çekmek için çalışılıyor. Spor turizminde de futbol ve golfte belli bir noktaya gelen Türkiye, son olarak bisiklet turistini Türkiye’de ağırlamak için atak yapmaya başladı. Dünyada yaklaşık 52 milyar Euro’luk büyüklüğe sahip bisiklet turizminde Türkiye’den Antalya’nın ön plana çıkabileceği ifade ediliyor.



KAMP YAPMAYA BAŞLADILAR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor İhtisas ve Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, deniz, kum, güneş dışında yürütülen ve son dönemde gündeme gelmeye başlayan bisiklet turizmi hakkında açıklamalarda bulundu. Antalya’da spor turizmi denilince akla futbol, basketbol, voleybol gibi sporların geldiğini hatırlatan Yaşacan, ama son 3 yıldır bisiklet takımlarının da kamp yapmaya başladığını belirtti. Gelen bisiklet takımlarının kentte turnuvalar ve yarışlara katıldığını dile getiren Yaşacan, “Bu takımlar 1-2 ay burada kamplarını yapıp ülkelerine geri dönüyorlardı. Bisiklet turizminin, golf turizmi gibi potansiyeli var. Avrupa’da yıllık 52 milyar Euro cirosu var. Kültür ve Turizm Bakanlığı, spor dostu otel sertifikası çıkardı. Artık bu konunun önemli ve nitelikli turist kaynağı olduğu biliniyor” diye konuştu.

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Bisiklet takımlarının yanı sıra, golf turisti gibi sadece bisiklet turizmi için gelen turistlerin olduğunu kaydeden Şamil Yaşacan, “Golf müşterisi, golf sahası istiyor. Golf turizmi için gelen golf sahasında oynayıp parasını bırakıp geri dönüyor. Bisiklet müşterisi de aynı. Bunlar kamp için gelen müşteri değil. 30-40 yaş üzeri, hobisi olan, bisiklete binmeyi seven turistler. O müşterilerin bisikletleri, bir lüks araba çok değerli ve kaliteli bisikletler” diye konuştu.

‘İYİ PARA HARCIYORLAR’

Bölgenin bisiklet rotalarının önemli olduğunu kaydeden Şamil Yaşacan, ”Bu turist telefonuna bölgedeki rotaları indiriyor. Tarihi bölgelerin rotaları olacak, aileleri ile birlikte bu rotalar üzerinde gezecekler. Rotaların üzerindeki servis ve dinlenme yerleri de önemli olacak. Bu müşteri otelde kalmaz. Bu müşteri oteli sadece dinlenmek ve yatmak için kullanır. Bu müşteri, dışarıda para harcayacak. Sadece deniz, kum, güneş değil alışveriş de yapacak. Bisiklet dostu şehir olduğumuz zaman yollarımızı ona göre ayarlayacağız. Şoförlerde ona göre davranacaklar. Bisikletlerin trafikte, araçlar kadar hakları var. Bunları yaparsak 5-6 sene içerisinde Avrupa’dan müthiş bir pasta sahibi oluruz. Bu bilince varırsak, bisiklet müşterisini bölgemize bolca getiririz. İyi para harcayan müşteri kitlesi, bunu başarmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi. m İHA

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15 OTEL SERTİFİKA ALDI

ŞU an 15’e yakın otelin bisiklet dostu otel sertifikasını aldığını belirten Şamil Yaşacan, “İlk kafilenin gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İlk kafile her an gelebilir. Biz hazırız, oteller, bölge ve acente olarak hazırız. Hedefimiz müşteri potansiyeline ulaşmak. Her şey hazır, rötuş yapılacak. Yerel yönetimler, acenteler bu bilince varınca rötuş yapılacak hazırız. Zaten yatırıma gerek yok. Golf gibi saha istemiyor” açıklamasında bulundu.

2023 HEDEFİ 4 BİN 775 KM



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da geçen yıl yaptığı açıklamada, 2023 yılına kadar ülke genelinde 4 bin 775 kilometre bisiklet yolu yapacaklarını ifade etmişti. Kurum, şu ifadeleri kullanmıştı: “Bugüne kadar yerel yönetimler tarafından yapılan 1.150 kilometrelik bisiklet yoluna destek olduk. 81 ilde bisiklet yollarının arttırılması için 2018’de çalışma başlattık. Avrupa Bisiklet Ağı (Eurovelo) ile entegre olacak 3 bin 165 kilometrelik güzergah için Şehirlerarası Ulaşım ve Turizm Amaçlı Bisiklet Yolları Master Planı” hazırladık. Anadolu ve kıyı koridoru olmak üzere 2 etap halinde planlanan bisiklet yollarının 1650 kilometrelik kısmını da tamamlayacağız. Bisiklet yollarımız şehir içlerinde ulaşıma entegre olacak, şehirler arasında da özellikle bisiklet turizmine ve ulusal, uluslararası spor organizasyonlarına hizmet verecek.”

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NİTELİKLİ TURİSTLER

ŞAMİL Yaşacan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı bisiklet dostu otel sertifika sisteminin Türkiye için çok önemli bir hamle olduğunun altını çizdi. Hem otellerin hem de acentelerin bisiklet dostu sertifika uygulamasına sahip olmalarını istediklerini ifade eden Yaşacan, TÜRSAB’ın da bu konu ile ilgili önemli çalışmaları olacağını kaydetti. Antalya’nın ‘bisiklet dostu şehir’ olmasını istediklerini dile getiren Yaşacan, “Hedeflerimiz ve çalışmalarımız o yönde. Ülkemiz de bisiklet dostu ülke olsun. Biz bunu başarırsak ülkemize müthiş derece bisiklet turisti getiririz. Bu müşteriler, çok nitelikli, kaliteli, iyi para harcayan müşteri kitlesidir. Bu orta sınıfın üstü, ailesiyle gelen müşteri kitlesidir” diye konuştu.

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İLK HEDEF 4 MİLYAR EURO

BİSİKLET Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve tüm paydaşların katılımıyla Türkiye’nin orta vadede 4 milyar Euro’luk bisiklet turizmi geliri hedefiyle programları devreye aldığını açıklamış, farklı gelir kesimleri tarafından oluşturulan bu değerin, yıllık bazda kurvaziyer turizminden daha büyük olduğuna dikkati çekmişti.

YÜZDE 40 DAHA FAZLA HARCIYORLAR

TÜRKİYE Cyclist’teki bir habere göre, örneğin Fransız bisikletli turistlerin en çok tercih ettikleri ülkeler İspanya, İsviçre ve İtalya. Kültür, tarih ve doğa üçlüsünü seven, orta sınıf gelir grubundan, 35-55 yaş aralığındaki turistler günde kişi başı 90-120 Euro arası harcıyor. Bisikletli turist, her şey dahil paketler ile tatil yapanlara göre yüzde 40 daha fazla para harcıyor. Fransa, Almanya, Avusturya ve Danimarka bisiklet turizminin en yaygın olduğu ülkeler listesinin ilk sıralarında yer alıyor.