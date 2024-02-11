Transferin şampiyonları

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Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu ara transfer dönemi 9 Şubat itibarıyla sona erdi. Hemen arkasından KPMG SportsBusiness ekibi, Türkiye futbol tarihinde gerçekleşen transferlere ilişkin bir analiz açıkladı.

Analize göre, Galatasaray’ın Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, 30 milyon Euro karşılığında Bayer Münih’e transfer olarak, Türkiye futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli ile satılan futbolcusu unvanını elde etti. Böylece Boey’nin rekor transferi ile Galatasaray’ın kasasına tek bir futbolcudan 991.8 milyon TL gelir girmiş oldu. Fenerbahçe 13, Galatasaray 6, Beşiktaş ise 2 futbolcusunun satışını 10 milyon Euro ve üzerinde bonservis bedeli ile gerçekleştirdi. Listede yer alan diğer takımlar ise 2 futbolcuyla Başakşehir, birer futbolcuyla Trabzonspor ve Kasımpaşa olarak öne çıktı.

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30 milyon Euro/Sacha Boey/En yüksek bonservis bedeliyle satılan futbolcu.

DEĞERİNİ 2 YILDA 98 KAT ARTIRDI

Analizde öne çıkan diğer detaylar madde madde şöyle:

-Farklı bir takımdan transferle alınan ve sonrasında satışından en yüksek kâr elde edilen futbolcu 24 milyon 350 bin Euro kâr ile Galatasaray’dan Bayer Münih’e geçen Sacha Boey oldu. Boey 2021’de Rennes takımından 5.6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti.

-İkinci sırada bedelsiz olarak Beşiktaş’a gelen ve 22.5 milyon Euro kâr edilen Cenk Tosun yer aldı.

- Fenerbahçe, Eljif Elmas’tan 17.5 milyon Euro, Vedat Muriqi’den 15.4 milyon Euro, Kim Mİn-Jae’den ise 15 milyon Euro kâr etti.

- 17.7 milyon Euro bonservis ile transferi gerçekleşen Eljif Elmas, yüzdesel olarak en çok değer kazanan oyuncu oldu. 2017’de 180 bin Euro bonservis ile Robotnicki’den transfer edilen Elmas, yalnızca 2 yıl içerisinde bonservis bedelini tam 98 kat artırarak Fenerbahçe’den Napoli’ye transfer oldu.

20 milyon Euro/ARDA GÜLER/Altyapıdan gelip en yüksek bedelle satılan Türk futbolcu.

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10 MİLYON EURO’LUK 6 TÜRK

- Satışından 10 milyon Euro ve üzerinde gelir elde edilen toplam 25 futbolcu var. Listede 6 Türk futbolcu (Cenk Tosun, Arda Güler, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Arda Turan, Ozan Kabak) yer aldı.

- Satışından en yüksek kazanç elde edilen Türk futbolcu ise 22.5 milyon Euro bonservis tutarı ile 2018’de Beşiktaş’tan Everton’a transferi gerçekleşen Cenk Tosun oldu.

- Takımların altyapısından yetişen futbolcular arasında en yüksek bonservis bedeli ile satışı gerçekleştirilen oyuncu, 13 yaşından beri Fenerbahçe altyapısında bulunan ve 20 milyon Euro bonservis ile Real Madrid’e transfer olan Arda Güler oldu.

- Arda’yı takip eden oyuncular 18.5 milyon Euro bonservis ile Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı ve 13 milyon Euro bonservis ile Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan olarak öne çıktı.

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- Altyapısından yetiştirdiği oyuncuların 7.5 milyon Euro ve üzerinde bonservis bedeli ile satışını gerçekleştiren takımlar arasında, listede yer alan 7 futbolcudan 4’ünü altyapısında yetiştiren Trabzonspor öne çıktı.

13 FUTBOLCUYA 10 MİLYON EURO’NUN ÜZERİNDE ÖDEME

-KPMG’NİN analizine göre, takımların transfer ettiği ve 10 milyon Euro’nun üzerinde bonservis ödediği futbolcuların sayısı ise 13.

Bunlardan 7’si Galatasaray, 5’i Fenerbahçe tarafından transfer edilirken; bir futbolcu ise Beşiktaş kadrosuna dahil oldu. En yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu unvanı da 17 milyon 50 bin Euro ile Porto’dan Galatasaray’a transfer olan Mario Jardel’in.

En yüksek bonservis bedeli ile transfer edilen 5 Türk futbolcunun tamamı Fenerbahçe forması giydi. Cengiz Ünder 15 milyon Euro ile en yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu unvanını elde ederken, 9 milyon Euro’ya transfer olan Mehmet Topuz, 7.2 milyon Euro bonservis ödenen Alper Potuk, 7 milyon Euro bonservis bedeli bulunan İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan ise onu takip eden oyuncular olarak öne çıktı.

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TÜRKİYE BONSERVİS GELİRİNDE 14. SIRADA

-FIFA’NIN Küresel Transfer Raporu’na göre, 2023’te tüm zamanların rekoru olan 74 bin 836 uluslararası transfer yapıldı. Uluslararası transferde bonservise harcanan para 2023’te 2022’ye göre yüzde 48.1 artışla 9.63 milyar dolar harcandı. Türkiye ise 2023’te yurtdışından transfer ettiği 428 futbolcuyla listede 10. sırada bulunurken, yurtdışına gönderdiği 337 futbolcuyla 15. sırada yer aldı. Türkiye, geçen yıl uluslararası transferde bonservise 260 milyon dolar harcadı, uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan ülkeler listesinde 9. sırada bulunuyor. Uluslararası futbolcu transferinde 2023’te en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler arasında ise Türkiye, 161 milyon dolar ile 14. sırada yer aldı. Geçen yıl uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan ülke, 2 milyar 956 milyon dolar ile İngiltere oldu. İlk sırada ise 1.2 milyar dolar ile Almanya var.