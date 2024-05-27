Trafik sigortasında 1.4 milyar TL zarar

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Geçen yılın aynı dönemi ile mukayese edildiğinde trafik sigortasındaki zarar yüzde 86 azaldı. 2023’ün ilk çeyreğinde sigorta şirketleri 2.7 milyar TL zarar açıklamıştı.

Şirketlerin trafik sigortasındaki prim üretimi ise arttı. Geçen yılın ilk çeyreğinde trafik sigortasında 20.5 milyar TL prim üreten şirketler, bu yılın aynı döneminde üretimlerini yüzde 78 artırarak, 36.6 milyar TL’ye çıkardılar. Geçen seneye göre prim üretimi yüzde 78 artmasına rağmen, şirketler trafik sigortasında yüksek zarar açıklamaya devam etti. TSB’nin açıkladığı verilere göre bu yılın ilk çeyreğinde trafik sigortasında hasar/prim oranı yüzde 123 oldu. Buna göre, şirketler trafik sigortasından topladıkları her 100 TL’lik prime karşılık 123 TL hasar ödedi.

KASKODA REKOR KÂR

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Açıklanan verilere göre kasko sigortasında ise sigorta şirketleri rekor kâr elde etti. Geçen yılın ilk çeyreğinde 4.3 milyar TL kasko sigortalarında kâr açıklayan şirketlerin bu yılın aynı döneminde kârlılıkları yüzde 60.47 artarak, 7 milyar TL’yi geçti. Geçen yılın Ocak-Mart döneminde kasko sigortalarında 16.5 milyar TL prim elde eden şirketler, bu yılın aynı döneminde prim üretimlerini yüzde 53.79 artırarak, 25.5 milyar TL’ye çıkardılar.