TPAO'dan yeni sondaj! 3130 metreye inilecek... İşte yeni petrol kuyusu

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TPAO'nun "X" hesabından yapılan açıklamada, Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 sondajına bugün başlıyoruz." denildi.

3130 METRE DERİNLİĞE İNİLECEK

Açıklamada, sondaj hedefinin 3.130 metre olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Şırnak’taki mevcut sahalarımıza yenilerini eklemek ve hidrokarbon kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmak için dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz." mesajı paylaşıldı.

30 BİN VARİL PETROL ÇIKARILIYOR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını bildirdi. TPAO "Gabar'da rekor üretim. Günlük 30 bin varil petrol. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplamda 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık" ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, 2023 yılı sonu hedefinin günlük 35 bin varil, 2024 yılı sonu hedefinin 100 bin varil olduğu belirtildi.