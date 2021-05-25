TOKİ'den 32 ilde muhtelif arsa satışı ve 2 taşınmaz kiralama müzayedesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Satışa sunulan arsalar arasında akaryakıt, konut ve ticaret alanları, tarım ve hayvancılık tesis alanları, konut ve rekreasyon alanları, sanayi depolama alanları, tarımsal niteliği korunacak alanlar ile et ve süt ürünleri entegre tesis alanları bulunuyor.

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