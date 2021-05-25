TOKİ'den 32 ilde muhtelif arsa satışı ve 2 taşınmaz kiralama müzayedesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Muğla, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'daki 32 arsayı satışa çıkarıldı. Ayrıca Ankara Çankaya'da bulunan iki taşınmaz da kiralanacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Satışa sunulan arsalar arasında akaryakıt, konut ve ticaret alanları, tarım ve hayvancılık tesis alanları, konut ve rekreasyon alanları, sanayi depolama alanları, tarımsal niteliği korunacak alanlar ile et ve süt ürünleri entegre tesis alanları bulunuyor.
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