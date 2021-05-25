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HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ'den 32 ilde muhtelif arsa satışı ve 2 taşınmaz kiralama müzayedesi
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Ekonomi
Haber Giriş: 25.05.2021 - 15:48 | Son Güncelleme:

TOKİ'den 32 ilde muhtelif arsa satışı ve 2 taşınmaz kiralama müzayedesi

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TOKİ'den 32 ilde muhtelif arsa satışı ve 2 taşınmaz kiralama müzayedesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Muğla, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'daki 32 arsayı satışa çıkarıldı. Ayrıca Ankara Çankaya'da bulunan iki taşınmaz da kiralanacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Satışa sunulan arsalar arasında akaryakıt, konut ve ticaret alanları, tarım ve hayvancılık tesis alanları, konut ve rekreasyon alanları, sanayi depolama alanları, tarımsal niteliği korunacak alanlar ile  et ve süt ürünleri entegre tesis alanları bulunuyor.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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