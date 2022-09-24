TOKİ’den 200 bin kişiye indirim

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyası başlattı. Her yıl düzenlenen kampanyada geçmiş yıllarda yüzde 20-22 oranları uygulanırken ilk kez indirim yüzde 25’e çıktı. TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapacak. Kampanyadan 201 bin 371 konut ve işyeri alıcı yararlanabilecek. Üstelik bütün borç bakiyesini kapatmak zorunlu olmayacak. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlara, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları 19 Ekim’e kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

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ŞARTLAR NELER?

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, işyeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.



Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2021 yılı 30 Haziran’a kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021’den önce başlamış olan konut ve işyeri alıcıları yararlanabiliyor.

TOKİ’ye ödenmesi gereken taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, işyeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

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KREDİ KULLANILACAK

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler. Kampanyada kredi koşulları Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından belirlendi. Konut kredisi ve işyeri kredisinde 1-120 ay vadeyle olmak üzere, tüm tutar aralıklarında binde 5 tahsis ücreti alınacak. Faiz oranı, konutta 1.29, işyeri kredisinde 1.57 olacak. Geçmiş yıllara yapılan kampanyalarda da kredi imkanı getirilmiş, ancak kampanyaya katılanların yüzde 80’inden fazlası kişisel tasarrufunu kullanmıştı.

ARSA ALAN DA FAYDALANACAK

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 14 Ekim 2022 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 12.5 oranında indirim yapılacak. Geçmiş dönemlerde arsa için uygulanan oran ise yüzde 10’du. Ödemelerini Ziraat Bankası’na yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecek. Ödemelerini Vakıflar Bankası’na yapan arsa alıcıları kapatmaya esas borç bakiyelerini idareden öğrenebilecekler.