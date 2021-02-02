TOKİ şubat ayında 9 yeni projede satışlara başlıyor! 460 TL'den başlayan taksitlerle...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) hem alt gelir grubu için hem de orta gelir grubu için Şubat ayı konut satışına açılacak projeleri duyurdu.

İşte satışa çıkacak projelerin başvuru tarihleri, fiyatları ve detayları...

- Ankara Mamak Gülseren Mahallesi, 2. etap 1312 konut 08 Şubat - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Konut fiyatları 307.922,42 TL'den taksitler 1283 TL'den başlıyor.

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Ankara Mamak Gülseren Mahallesi, 2. etap alt gelir grubunda konutlar;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Şubat - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Fiyatları 187.350,72 TL'den ve taksitleri 780,63 TL'den başlıyor.

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Denizli Merkezefendi Kayaköy projesi kapsamında konutları satışa çıkardı. Başvuruları 8 Şubat ile 12 Şubat arasında yapılacak.

Satış Fiyat: 207.224,43 TL

Taksit: 1.295,15 TL

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Denizli Merkezefendi Kayaköy projesi alt gelir grubu kapsamında konutları satışa çıkardı. Başvuruları 8 Şubat ile 12 Şubat arasında yapılacak.

Satış Fiyat: 174.191,75 TL

Taksit: 580,64 TL

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Mamak Gülseren Mahallesi, Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 09 Şubat - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak.

Satış Fiyat: 367.684,84 TL

Taksit: 1.532,02 TL

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi projesi kapsamında konutlar; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 09 Şubat 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak.

Satış Fiyat: 168.390,54 TL

Taksit: 748,40 TL

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi projesi kapsamında alt gelir grubuna ait konutlar; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Şubat 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak.

Satış Fiyat: 114.623,95 TL

Taksit: 560,38 TL

- Amasya Hamamözü ilçesi, 106 konut ve 1 büfe projesinde konut fiyatları 134 bin TL'den başlıyor. Konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde belirlendi. Taksit ödemeleri 446,81 TL'den başlangıç gösteriyor.

Başvuru tarihleri: 15.02.2021 - 30.06.2021

- Bitlis Ahlat'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca konutlar satışa çıkıyor. Başvuru dönemleri 10 Şubat'ta başlıyor ve 19 Şubat'a kadar sürecek.

Diğerleri:

* Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Çorum Dodurga Esentepe projesi kapsamında konutlar ;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 04 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşen açık satış başvuruları devam ediyor. Fiyatlar 126.725,51 TL'den, taksitler 422 TL'den başlıyor.

* Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Van Erciş Kentsel Dönüşüm Projesinde işyerleri, ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre işyeri seçme ve alma olanağı ile Açık Satışa sunulacak. 5 Ocak'ta başlayan başvuru dönemi 31 Mart tarihine kadar devam edecek.

* Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Denizli Çardak İlçesi, Saray Mahallesinde ; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 05 Ocak'ta satışa başlamıştı. 31 Mart'a kadar devam edecek. Fiyatlar 208 bin TL'den ve taksitler 926 TL'den başlıyor.