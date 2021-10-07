TOGG'dan yeni paylaşım! Dikkat çeken detay...

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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi." ifadelerine yer verilirken aracın yeni bir fotoğrafı da paylaşıldı.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan palaşımda otomobilin beyaz renkte olduğu ve yanlardaki kameraların yerine geleneksel aynaların kullanıldığı, dikey sis farları yerine ise yuvarlak sis farlarının tercih edildiği görüldü.

OTOMOBİLİN TANITIMI 27 ARALIK 2019'DA YAPILDI

27 Aralık 2019'da "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", C-Sedan" modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı tanıtımda, araçların tasarımı otomobilseverlerden tam not aldı.

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen "Türkiye'nin Otomobili"nin başlangıçta C segmentinde bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda da model sayısını 5'e çıkarması planlandı. Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı.

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TOGG BÜNYESİNDE 4 BİN 300 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

Bu arada, TOGG, 846 milyon 774 bin TL sermaye artırımına giderek 996 milyon 774 TL ile Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olurken, bunu hedeflediği tarihten bir yıl önce gerçekleştirdi.

Çalışanlarının en az yüzde 30'u kadınlardan oluşacak tesiste, üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak, 2025'te yüzde 68'e kadar ulaşacak.

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor. 15 yılda 22 milyar TL'lik yatırımla yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak tesiste, 2032 yılına kadar toplamda 1 milyon aracın bantlardan indirilmesi planlanıyor.