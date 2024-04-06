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Togg'da 800 bin liraya kadar yüzde 0 faiz

Güncelleme Tarihi:

#Togg#Satış#Kredi
Toggda 800 bin liraya kadar yüzde 0 faiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 14:20

Togg, Nisan ayına özel olarak 800 bin lira krediyi yüzde 0 faiz oranıyla kullandırma imkanı sağlıyor.

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Doğuştan elektrikli Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, yüzde 0 faiz avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Büyük ilgi toplayan Togg T10X'i almak isteyenler 800 bin lirayı 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla kullanabiliyor.

Aylık 66 bin 666 liraya denk gelen ödemeyle Togg T10X araçlar kurasız ve hızlı teslimat şekliyle satışa sunuldu.

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FİYATLAR NE KADAR?

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 432 bin 600 lira, T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 673 bin lira, T10X V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 823 bin liradan satışa sunuluyor.

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#Togg#Satış#Kredi

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