Togg vizyonu Vegas'ı sardı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te “Togg Dijital Mobilite Bahçesi"ni ziyaret etti. Togg CEO’su Gürcan Karakaş ile birlikte standı inceleyen Varank, "Beyond X" adıyla tanıtılan ve mobiletinin ‘yarından sonrası’na ilişkin ipuçları veren alanını deneyimledi.



Bakan Varank'a ziyaretinde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da eşlik etti.



Bakan Varank, gazetecilerin soruları üzerine şunları kaydetti:

CES, 1960’lı yıllardan itibaren yapılan dünyanın en önemli elektronik fuarlarından bir tanesi. Firmalar, her yıl buraya gelerek yeni ürünlerini ve teknolojilerini tanıtıyor. Togg da 2 senedir bu fuarda. Geçen sene ilk kez katıldığında insanlar garipsemişti. Bir otomobil markasının elektronik fuarında boy göstermesi, yeni kabul edilebilir bir anlayıştı. Togg, ‘Bir otomobilden daha fazlası’ diyerek yola çıktı. Aslında değişen dönüşen otomotiv endüstrisinde teknolojiler, beklentiler ve otomobillerin kullanıcıya sunduğu imkanlar değişiyor. Togg, bir teknoloji firması olduğunu göstermek için geçen sene bu fuara katıldı. Bu sene geldiğimiz noktada çok daha fazla otomotiv markasının burada olduğunu görüyoruz. Bu manada Togg’un bir vizyon ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.Togg bir başarı hikayesi olmak istiyor sadece Türkiye açısından değil, global bir marka haline gelmeye çalışıyor. Bunun gibi etkinlikler de bu vizyon açısından önemli. Fuarın en güzel stantlarından bir tanesi burada. Kullanıcı deneyimi için insanlar dakikalarca sırada bekliyor. Bu da doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Bu fuara daha çok katılımla boy göstermek istiyoruz. Dünyanın vitrini diyebileceğimiz bu etkinlikte daha fazla Türk firmasıyla yer almak istiyoruz. Bunun için de bakanlık olarak farklı desteklerimiz var. Bunları önümüzdeki yıllarda arttıracağız.Bir otomobilden fazlası diye yola çıktığımız Togg'un fuarda bu seneki konsepti, dönüşen otomotiv endüstrisinin geleceği noktayı gösteriyor. Togg’un yeni çıkacak uygulaması sayesinde vatandaşların otomobile dair merak ettikleri bütün sorunların cevaplarını bulabilecekler. Togg’un kullanıcılara yönelik uygulamasının hayata geçmesiyle aslında otomobille birlikte kullanıcıların ayrılmaz bir parçası olacak. Vatandaşlarımız araca nasıl erişecekler, nasıl satın alabileceklerini, ulaşabilecekler” dedi.Togg, geçen sene geleceğin aracını tanıtacak bir konseptle buradaydı. Bu sene de kullanıcı deneyimi ve kullanıcının nelerle karşılaşabileceğinin bir örneğini ortaya koymuş oldular. Aslında farklı köşelerde farklı vizyonlar ortaya koyuyorlar. Hemen gerimizde dijital ile gerçeğin nasıl artık yeni otomobillerde bir araya getirilebileceğini en güzel örneklerinden bir tanesini ortaya koydu. Yapay zekayla geliştirilmiş görüntülerin içerisinde adeta gerçeği yaşıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Bu da aslında geleceğin teknolojilerinin neler vadedebileceğini gösteriyor.Hemen arkamızdaki köşe, şu anda dünyanın yaşadığı en büyük sorun olan iklim krizine karşı Türkiye’nin otomobilinin ortaya koyduğu gösterdiği vizyon açısından önemi. Sürdürülebilirlik artık çok önemli. İklim kriziyle mücadelenin yolu yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlikte geliyor. Togg da ortaya koyduğu vizyonla yenilenebilir enerjiye dayalı sürdürülebilir çevreye en az zarar veren bir vziyon ortaya koyuyor. Onun bir örneğini sergiliyorlar.Sol tarafımıza bakarsak artık otomobiller kendi bilgisayarlarıyla farklı kullanıcı deneyimleri yaşatabilen araçlar haline geliyorlar. Burada da bireysel bir uygulama ile vatandaşlarımız bu otomobili nasıl bir elektronik cihaz olarak kullanabilirler bunun örneklerinin sergilendiğini bir köşe var. Bir otomobilden daha fazlası olduğunu gösterebilmek, bir stant ile mümkün olabiliyor. Farklı bir konsept ortaya koyan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımız, Togg Gemlik Teknoloji Kampüsü’nün açılışında tarihleri ilan etmişti. Şubat ayının sonuna doğru ikinci yarısında ön satışlar başlayacak. Vatandaşlarımız bu aracı nasıl satın alabilirler bununla ilgili süreçler, Şubat’ın ikinci yarısında başlamış olacak. Mart ayının sonuna doğru da bu araçların satıldığını, yollarımıza çıktığını görmeye başlayacağız. Kullanıcılara dönük bir uygulama, Togg’un geliştirdiği bir uygulama var. Bu uygulamayı aslında satış süreçlerinde de kullanacaklarını bu uygulama ile farklı servislere ulaşılabileceklerini ilan etmişlerdi. İşte burada bir otomobilden fazlası bir uygulama ile de hayatınız bir parçası olacak Togg. Bu vizyonu da ortaya koymuş oldular. Bu uygulamanın da piyasaya çıkmasıyla birlikte vatandaşlarımız hem araca nasıl erişecekler, aracı nasıl satın alabilecekler, ya da bu aracın sağladığı farklı servislere nasıl ulaşacaklar, bunu da görmüş olacaklar.

CES 2023'te kurulan Togg Dijital Mobilite Bahçesi, 910 metrekarelik alanda sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceğini keşfetme deneyimi sunuyor. Hem dijital hem de doğayla iç içe olan deneyim alanında, dualite yaklaşımındaki insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramlar buluşuyor. "Beyond X", "Akıllı Yaşam", "Temiz Enerji" ve "Self AI" alanlarından oluşan "Dijital Mobilite Bahçesi", ziyaretçilere duyuları harekete geçiren bir deneyim yaşatıyor.Ziyaretçilerin en yoğun ilgi gösterdiği yer ise Togg'un dualite kavramını vurgulayan logosuna atıfta bulunan girişten geçtikten sonra 15 metre uzunluğunda ve LED ekrandan oluşan tünel oluyor. Tünel içinde başlayan deneyim, tünelin sonuna gelindiğinde mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla ifade eden Beyond X kapsülünde devam ediyor. Beyond X alanı, katılımcılara kişiselleştirilmiş bir mobilite deneyimi sunuyor.Bakan Varank, ABD temasları çerçevesinde CES’in CEO’su Gary Shapiro ve dünyanın önde gelen erken aşama girişim sermayesi fonu Plug & Play’in kurucusu Saeed Amidi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Varank, CES 2023'te Togg ve bakanlığına bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle fuarda yer alan Türk startup firmalarının stantlarını da ziyaret etti.

Varank, ayrıca Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileri, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyeleri ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) üyeleriyle çeşitli programlarda bir araya geldi.