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TMSF uyardı! Bankada parası olanlar dikkat... 31 Mayıs son gün

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#TMSF#Zaman Aşımı#Uyarı
TMSF uyardı Bankada parası olanlar dikkat... 31 Mayıs son gün
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 11:03

TMSF, zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklarla ilgili açıklama yaptı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar için zaman aşımı süresinin 2013 yılından bu yana olan süre için 31 Mayıs 2024 olduğunu açıkladı.

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Açıklamada şöyle denildi:

"Bankacılık Kanunu’nun 62’nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren bankaların kendi internet sitelerinde ve konsolide edilmiş olarak da TMSF ile Kuruluş Birliklerinin internet sitelerinde (Türkiye Bankalar Birliği http://www.tbb.org.tr/tr, Türkiye Katılım Bankaları Birliği http://www.tkbb.org.tr ) Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanmaktadır.

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Bu kapsamda, 2013 yılından itibaren hareket görmeyen hesaplara ait listeler http://www.tmsf.org.tr ana sayfasında bulunan “Zamanaşımı Sorgusu” bölümünden, Kuruluş Birlikleri ve bankaların internet sitelerinden Mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabilir.

Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için Haziran ayının 14’üne kadar ilgili banka şubeleri veya Genel Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplar zamanaşımına uğraması nedeniyle Fona gelir kaydedilecektir."

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#TMSF#Zaman Aşımı#Uyarı

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