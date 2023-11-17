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Ticaret Bakanlığı açıkladı: 166 milyon lira ceza uygulandı

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#Ticaret Bakanlığı#Ceza#Tüketici
Ticaret Bakanlığı açıkladı: 166 milyon lira ceza uygulandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 08:47

Ticaret Bakanlığı "Tüketicilere mağduriyet yaşatanlara 166 milyon TL ceza uygulandı" açıklamasını yaptı.

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Ticaret Bakanlığı, tüketicilere mağduriyet yaşatanlara 166 milyon TL ceza uygulandığını duyurdu.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı mağdur edebilecek her konu değerlendirilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılı içerisinde Bakanlığımıza tüketicilerimiz üzerinden ulaşan TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak incelemeler başlatılmıştır. Bu kapsamda; ilgili kuruluşlara Bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idari para cezası düzenlenmiştir.

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Bakanlık Müfettişlerince yapılan denetimlerde, dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği tespitlerine yer verilmiştir.

 

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HAKSIZ TAHSİLAT VE İADE SÜREÇLERİNDEKİ MAĞDURİYETE 166 MİLYON TÜRK LİRASI CEZA UYGULANDI

Söz konusu haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına Bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idari para cezası düzenlenmiştir."

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#Ticaret Bakanlığı#Ceza#Tüketici

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