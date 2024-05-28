Ticaret Bakanlığı 1 milyar liralık kaçakçılığı engelledi

Haberin Devamı

Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar Türk Lirası değerinde kaçakçılık girişimine engel olunarak tarihi bir yakalamaya imza atıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kocaeli Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyonda ise yaklaşık 22 milyon Türk Lirası değerinde muhtelif türde ticari eşya yakalandı.



İNSANİ YARDIM MALZEMESİ PARAVANIYLA YASADIŞI TİCARETE GÜMRÜK MUHAFAZA ENGELİ



Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün istihbarat faaliyetleri neticesinde Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yürütülen çalışmada ekipler İnsani Yardım Malzemesi beyanlı konteynerlerden şüphelendi. Ekiplerce yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheler üzerine x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama neticesinde şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

Haberin Devamı