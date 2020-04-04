Temassız ödüyoruz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını günlük hayatın her alanında değişimlere neden olmaya devam ediyor. Bu kapsamda salgının yayılma hızını ve bulaşıcılığını azaltmak için çeşitli önlemler alınıyor. Sosyal teması azaltmak ve çok sayıda kişinin el sürdüğü kağıt parayı ya da klasik kartları kullanmak istemeyen tüketiciler de bu dönemde temassız ödeme yöntemini tercih ediyor.

Salgınla sonrası temassız ödemenin hijyenik olma avantajını da keşfeden kullanıcılar ile birlikte temassız ödemelerin arttığını söyleyen Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, “Mart ayının ilk 22 günlük döneminde temassız ödeme işlem adedi 62 milyona ulaştı ve şubat ayının aynı dönemine göre yüzde 14 arttı” dedi. GÜNDE 3 MİLYON İŞLEM

Bu süreçte temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limitinin perakende sektörünün talebi doğrultusunda 250 liraya çıkartıldığını belirten Canko, ”Limitin artması ile yapılan işlem sayısında da önümüzdeki dönemde hızlı bir artış bekliyoruz. Temassız ödemelerde en fazla işlem gıda, yemek ve sağlık sektöründe yapılırken günde ortalama 3 milyon temassız işlem gerçekleştiriliyor” diye konuştu. Bu dönemde, kartlarla yapılan toplam ödeme adedindeki artışın yüzde 1 olduğunu ifade eden Canko, “Aynı dönemde nakit çekim adedi ise yüzde 9 oranında geriledi. Yani kart kullanıcıları nakit ödemelerden ziyade kartlı ödemelere daha çok yöneldi” ifadelerini kullandı.

NAKİTSİZ TOPLUM

Canko, “Bu süreçte karekodla ödeme, mobil ödeme ve temassız kartla ödeme gibi nakit dışı ödeme yöntemlerinin kullanımı artarken kart kullanım bilinci de gelişiyor. Nakitsiz toplumla birlikte, kart ve ödeme güvenliği ihtiyaçları da ortaya çıkıyor. Banka ve ödeme kuruluşları tüketiciyi mağdur etmeden en hızlı ve en doğru şekilde dolandırıcılıkla mücadele etmek için kullandığı yazılım ve insan kaynağını yeni teknolojilerle destekliyor” diye konuştu. YEMEKTE DE YÜZDE 30 ARTTI

Salgına bağlı olarak artan temassız ödeme işlemlerinde olduğu gibi Ticket Restaurant yemek kartıyla yapılan temassız ödemelerde yüzde 30, QR kod ile ödeme işlemlerinde ise yüzde 50’lik bir artış yaşandı. Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, koronavirüsle birlikte temassız ödeme işlemlerinde yaklaşık yüzde 40 talep artışı yaşandı. Artık temassız ödeme alışkanlığının giderek artacağını düşünüyor ve Ticket Restaurant Edenred olarak bu eğilimi destekliyoruz” dedi. 90 MİLYONA GİDİYOR

27 Mart itibariyle toplam kartlı işlemler içinde temassız işlem oranının yüzde 25 olduğunu söyleyen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da “Martın ilk 3 haftasında 62 milyon olan temassız işlem adedinin ay sonunda 90 milyona ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Temassız ödemeyi bir kez deneyimleyen kart sahiplerinde tekrar kullanma oranının çok yüksek olduğunu dile getiren Çağlayan, “İçinde bulunduğumuz sürecin getirdiği zorunlu hale bağlı olarak işlem adetlerinden çok sepet tutarlarının arttığını görüyoruz. Bu da vatandaşların sık sık alışveriş yapmaktan kaçınıp, uzun süre tüketebilecekleri miktarda ve tek seferde daha yüklü alışverişler için evden çıktığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

TOPLU TAŞIMA ETKİSİ

Temassız teknolojisi barındıran toplam kart sayısının 75 milyonun üzerinde olduğunu ifade eden Çağlayan, “Önceliğimiz küçük tutarlı ve düzenli günlük ödemeleri temassız işleme dönüştürmek. Temassız kartı yaygınlaştırmak için 19 şehirde toplu taşımada temassız kart kullanımını vatandaşların hizmetine sunduk” dedi.