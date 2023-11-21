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Taşıt istatistiği yayımlandı! İşte en çok satan marka, renk ve motor hacmi

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#Otomobil#Satış#TÜİK
Taşıt istatistiği yayımlandı İşte en çok satan marka, renk ve motor hacmi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu Motorlu Kara Taşıtları'na ilişkin Ekim ayı verilerine açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Eylül ayına göre yüzde 7 düştü. En çok satan marka, motor hacmi, renk ve yakıt türüne sahip araçlar da belli oldu.

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Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,0'ını motosiklet, %40,9'unu otomobil, %8,4'ünü kamyonet, %3,8'ini traktör, %1,8'ini kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 7,0 AZALDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %4,1, otomobilde %2,5 artarken motosiklette %14,1, kamyonette %11,1, özel amaçlı taşıtta %11,1, traktörde %6,0, otobüste %2,2 ve kamyonda %1,1 azaldı.

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TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %80,4 ARTTI

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %196,4, motosiklette %158,8, otomobilde %72,3, otobüste %28,7, kamyonda %17,3, özel amaçlı taşıtta %3,0, traktörde %2,3 artarken kamyonette %5,3 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI EKİM AYI SONU İTİBARIYLA 28 MİLYON 365 BİN 819 OLDU

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,0'ını otomobil, %17,4'ünü motosiklet, %15,7'sini kamyonet, %7,7'sini traktör, %3,4'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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EKİM AYINDA 723 BİN 1 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ekim ayında devri yapılan taşıtların %62,1'ini otomobil, %16,1'ini kamyonet, %12,9'unu motosiklet, %3,7'sini traktör, %2,4'ünü kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.  

EKİM AYINDA 75 BİN 494 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %13,1'i Fiat, %12,6'sı Renault, %6,5'i Toyota, %5,6'sı Hyundai, %5,2'si Opel, %4,8'i Peugeot, %4,7'si Volkswagen, %4,6'sı Chery, %4,0'ı Citroen, %3,6'sı Ford, %3,4'ü Mercedes-Benz, %3,2'si Skoda, %2,9'u Dacia, %2,8'i Nissan, %2,6'sı Kia, %2,3'ü Honda, %2,3'ü Audi, %2,2'si MG, %2,1'i BMW, %1,2'si Volvo ve %10,4'ü diğer markalardan oluştu.

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OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 1 MİLYON 908 BİN 720 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %89,0 artarak 1 milyon 908 bin 720 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %15,2 azalarak 25 bin 80 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 883 bin 640 adet artış gerçekleşti.

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OCAK-EKİM DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %66,0'I BENZİN YAKITLI

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 adet otomobilin %66,0'ı benzinli, %17,6'sı dizel, %9,1'i hibrit, %5,9'u elektrikli ve %1,4'ü LPG'lidir. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 44 bin 117 adet otomobilin ise %35,9'u dizel, %33,7'si LPG'li, %28,4'ü benzinli, %1,4'ü hibrit ve %0,4'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 adet otomobilin %33,8'i 1300 ve altı, %23,4'ü 1401-1500, %19,8'i 1301-1400, %10,6'sı 1501-1600, %5,9'u 1601-2000, %0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 272 BİN 608'İ GRİ RENKLİ

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 adet otomobilin %35,4'ü gri, %27,4'ü beyaz, %12,3'ü mavi, %11,1'i siyah, %7,4'ü kırmızı, %2,8'i yeşil, %2,1'i turuncu, %0,6'sı sarı ve %0,5'i kahverengi renklidir.

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#Otomobil#Satış#TÜİK

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