Tarihin en iyi erken rezervasyon dönemi: Tatilde rotayı kampanyalar belirledi

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Aralık 2023’te başlayan erken rezervasyon kampanyalarında sona gelindi. Peki aralık-nisan dönemi nasıl geçti? Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgilere göre, bu dönemde yerli turistin erken rezervasyona ilgisi oldukça yoğundu. Erken rezervasyon kampanyalarında ağırlık Antalya, Kıbrıs ve Muğla’da oldu. Turizmcilerin verilerine göre, tatilseverlerin bölgeden ziyade erken rezervasyon kampanyalarını inceleyerek tatil yerlerine karar verdikleri görüldü. Veriler, 2024 yılında pandemi öncesi tabloya dönüldüğünü gösteriyor. 2024’te yurtiçi turizmde yüksek hareketlilik bekleniyor.

‘SEZONA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK’

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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu erken rezervasyon dönemini Hürriyet’e değerlendirdi. “Tarihimizin en iyi erken rezervasyon dönemini geçiriyoruz” diyen Kavaloğlu, sürdürülebilirliğe dikkat çekti. Kavaloğlu, “Antalya’ya gelen kişi sayısı 25 Nisan itibarıyla 1 milyon 750 bini geçti, bu da geçen seneye oranla yüzde 20’ye yakın bir artış demek. İyi bir başlangıç yaptık. Sırasıyla hem Nevruz hem Paskalya hem de Ramazan Bayramı tatili geldi. 27 Nisan’da da Hollanda’nın tatilleri var, ardından mayıs başında Rusların tatili, sonrasında Almanya’nın Pfingsten tatili, İngilizlerin tatil periyodu ve bizim Kurban Bayramı gelecek. Peşpeşe gelen iyi bir sezon bizi bekliyor. 60 milyon turist ve 60 milyar dolarlık gelir hedefimiz var ve o hedefe ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Antalya, 17 milyon kişiyi geçerek bu sene üzerine düşeni fazlasıyla yapacak” ifadelerini kullandı.

POLONYA PAZARI 1 MİLYONU GEÇECEK

Kavaloğlu’na göre bu sezonun yabancı turistte sürpriz ülkesi Polonya olacak. AKTOB Başkanı bunun nedenlerini şöyle açıkladı: “Polonya Antalya için dördüncü kaynak pazar haline geldi. Geçen sene 1 milyon kişiyi geçti, bu sene de hedefimiz 1 milyon 250 bini yakalamak. Polonya ile aramız çok iyi ve Polonya’da refah seviyesi yükseliyor. Özellikle Antalya Polonya’da trend ülke.” Geçen sene 300 bin kişinin geldiği

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Ukrayna pazarından da bahseden Kavaloğlu sözlerini, “Ukraynalılar Antalya’dan vazgeçmiş değil. Bu sene yaz sezonu boyunca Avrupa üzerinden Antalya’ya gelecek Ukraynalıların artmasını ve sayının 500 bin kişiye ulaşmasını bekliyoruz” şeklinde sürdürdü.

YÜZDE 30 BÜYÜME

Tatil Dükkânı Genel Müdürü Güray Günay da erken rezervasyon talebinde geçen seneye göre ortalama yüzde 30 oranında büyüme olduğunu belirtti. Günay, “Misafirlerimize erken rezervasyonu özellikle daha uygun fiyatlı olması ve diledikleri otellerde yer bulma fırsatı sağladığı için tavsiye ediyoruz. Ekonomik tatil yapmak isteyen yerli turistler için erken rezervasyon gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. Yılın ilk çeyreğini hedeflediğimiz şekilde geçirdik, sezonun açılmasıyla birlikte taleplerin yine artışa geçeceğini öngörmekteyiz” dedi. Günay ayrıca Kıbrıs, yurtdışı turları ve Akdeniz Bölgesi otellerinin de özellikle tercih edildiğini sözlerine ekledi.

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KAMPANYALAR ETKİLİ OLDU

-Neredekal.com CEO’su Gökhan Sivrikaya ise erken rezervasyon dönemini şöyle değerlendirdi: “Ekim ayının 3. haftasından itibaren acentelerin erken rezervasyon kampanyalarını açıkladığını ve erken rezervasyon araştırmalarının hız kazandığını gördük. Aralık ayının son haftasında ise erken rezervasyona olan ilgi en yüksek noktaya ulaştı ve kademeli olarak gerileyerek nisan ayına gelmiş bulunuyoruz. Erken rezervasyon kampanyalarında yoğunluk Antalya, Kıbrıs ve Muğla’da oldu. Tatilseverlerin bölgeden ziyade erken rezervasyon kampanyalarını genel olarak inceleyerek karar verdiklerini söylemek mümkün. Bölge bazlı tatil aramalarına baktığımızda ise “Antalya Otelleri” diğer bölgelerden ayrışarak en çok aranan bölge oldu. Neredekal.com’un verilerine göre ise Muğla’da Fethiye ve Marmaris, Antalya, Nevşehir Kapadokya bölgeleri en çok tercih edilen tatil beldeleri oldu. Henüz yaz sezonu tam olarak başlamamışken tatilseverlerin ilgisinin yoğunluğu bize, pandemide gerileyen yurtiçi turizm hareketliliğinin pandemi öncesi seyrine döndüğünü gösteriyor.”