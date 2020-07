Tamamlayıcı emeklilik için çalışıyoruz

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, gelecek dönemde özellikle tamamlayıcı emeklilik sisteminin kurgusu ve kıdem tazminatıyla entegrasyonu, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon tutarlarının artırılması, 18 yaş altı için BES yolunun açılmasının gündemdeki konular olduğunu açıkladı. TSB’nin, 29 Haziran’da gerçekleşen Seçimli Genel Kurul Toplantısında yeniden Başkanlığa seçilen Atilla Benli, sigorta ve BES’e yönelik açıklamalarda bulundu.

BES’TE 20 YILLIK DENEYİM

Gelecekte, Doğal Afet Sigortaları (DASK), sağlıkta kamunun yükünün hafifletilmesi, gurup poliçelerinde işveren avantajları, katılım sigortacılığı gibi konulara odaklanacaklarını belirten Benli, “BES, kamunun güçlü desteğiyle birlikte belli noktaya geldi. Yaklaşık 20 yıllık bir deneyim oldu. Kamu açısından tasarrufların artırılması ve sermaye birikimi gibi temel makro hedefler için BES’in temel araçlar arasında gösterilmesi sektörümüz açısından sevindirici. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminat reformu son dönemde oldukça konuşuluyor. Bu konuda çalışma grubu kurduk, model önerilerimizi hazırladık. Alternatifli hazırlanan bu model önerilerimizi Cumhurbaşkanlığının ilgili birimlerine sunduk” dedi.

Atilla Benli, hayat sigortacılığında ürün yelpazesinin artırılmasının da öncelikli konular arasında olduğunu ifade ederek, “Birikimli hayat ürünleri, uzun süreli bakım sigortası gibi ürünler bu yelpazenin genişletilmesi açısından oldukça önemli. Görev süremiz boyunca BES odaklı ürünler arasında en önemlisi dövizli BES düzenlemesi oldu” şeklinde konuştu.

BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI

Finansal sigortaların önümüzdeki dönemde sektörün büyümesinde önemli kaynaklardan biri olacağına da değinen Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Banka teminatı kullanılan her alanda kefalet senedinde teminat olarak sunulmasına imkan sağlanması için bazı mevzuatlarda değişiklik gerekiyor. Ayrıca kefalet sigortasının yaygınlaşması açısından çalışmalar devam ediyor. Finansal sigortalar altında hükümetimizin önem verdiği bir diğer sigortada bina tamamlama sigortası. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Devlet Destekli Alacak Sigortasının kapsamı genişletildi. Böylece kamu gerekli adımları atmış oldu. Alacak sigortasını yaygınlaştırma konusunda sektöre önemli görevler düşüyor. Yine Katılım sigortacılığı da önemli çalışma alanlarımızdan bir tanesi.”

ÖNEMLİ SINAVDAN GEÇİYORUZ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, sigorta sektörünün ekonomi ve insan hayatı açısından çok önemli bir dönemden geçtiğini söyledi. TSB’nin Genel Kurul Toplantısına katılan Gürsoy, şu açıklamaları yaptı: “Sektör çok önemli bir sınavdan başarıyla geçiyor. Sektörün olması gereken yere gelebilmesi için her zamankinden daha fazla çalışmalıyız. Hükümetimiz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’tan her türlü desteği görüyoruz. Kötü günde ülkemizin yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna başarıyla gösterdik. Sigortacılık ve özel emeklilikteki fon birikiminin potansiyel seviyeye yükselmesi, ülkemizin tasarruf ve yatırım dengesinin iyileştirilmesine, yatırımların daha uzun vadeli fonlar ile kalkınmanın finansmanına çok önemli faydalar sağlayacağı bugün ülke gündeminde her zamankinden daha güçlü olarak yer alıyor. Bizler bu konudaki hedefimizi daha da netleştirerek sektörümüzün dünyadaki yerini, bununla birlikte sektörümüzün milli gelir içerisindeki ve finansal sektör içerisindeki payını hak ettiği yere getirmek için her zamankinden daha fazla çalışmamız gerekiyor.”

ENFLASYONUN ÜZERİNDE POZİTİF BÜYÜYORUZ

ATİLLA Benli, sigorta sektörünün 2011-2019 yılları arasında ortalama yüzde 19 civarında büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi: “Bu oran bize sigorta sektörünün enflasyonun üzerinde pozitif bir büyüme gerçekleştirdiğini gösteriyor. Türkiye, dünyanın 19. büyük ekonomisi, sigorta sektörümüz ise dünya da 39. sırada. Yeni dönemdeki en büyük amacımız sektörü hak ettiği konuma ulaştırmak. Sigorta sektörünün dünyadaki yeri Türk ekonomisinin büyüklüğüne uygun değil. Yeni dönemle birlikte amacımız sigortacılık ve emeklilik sektörünün dünyada hak ettiği konuma ulaşmasını sağlamak.”