Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen: Şekerpancarı mısır kadar su tüketiyor

Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Şekerpancarının mısır kadar su tükettiğini, buna karşın arazi bazında 4’te 3 ekim sınırlaması olduğunu söyledi. Meclis Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’nda bazı milletvekilleri, su varlığını korumak için Şekerpancarının stratejik ürün olarak desteklenmesinden vazgeçilmesini, Konya gibi kapalı havzalarda ise ekiminin yasaklanmasını istedi.

NEDEN STRATEJİK ÜRÜN?

Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, bu talebe itiraz ederken şunları söyledi: “Şekerpancarı konusunu açıklığa kavuşturmak isterim. Şekerpancarında polar (şeker) durumu oldukça önemli. İç Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen Şekerpancarında polar oranı yüzde 18-20’lerde iken, mesela Samsun Çarşamba’da yetiştirilen pancarın polar oranı yüzde 9-11 civarında. Bu nedenle Şekerpancarı stratejik ürün olarak değerlendiriliyor. Şekerpancarı planlandığında sulanabilir alanların ancak yüzde 25’ine Şekerpancarı ekilebilir ama mısır planlama dışı bir bitki.”

Karşılaştırdığı zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün çalışmasına göre Şekerpancarı ve mısırın eş değer su tüketen bitkiler olduğunu belirten Dikmen, “Mısır’ın hiçbir kontrolü yok. Konya kapalı havzasında bir araziye 20 yıldır mısır ekildiğini bilenler var. Bu nedenle diğer bitkilerin de Şekerpancarı düzeyinde kontrol edilmesi bizim suyu daha verimli düzeyde kullanmamızı sağlayacaktır. Zaten biz tarım ürünlerini Şekerpancarı kadar sistematize edebilirsek, tarım problemimizi çözmüş oluruz.

HAVZAYA GÖRE

Havza esaslı sektörel tahsis planları hazırlıyoruz. Şu ana kadar 6 havzamızda planlar tamamlanmış durumda ve tüm kuraklık dönemleri göz önüne alınarak, sektörlerin su ihtiyaçları göz önüne alınıp değerlendiriliyor. Beyşehir sulamasında bitki deseni optimizasyonu yaptığımızda, 100 dekarlık alan için 83 bin metreküp su kullanılırken ve buna karşılık 28-30 bin liralık gelir elde edilirken, bitki deseni optimizasyonu yaparak kullanmış olduğumuz su miktarı 58-60 bin metreküplere düşüyor ve elde edilen gelirin de 75 bin lira civarına yükselme imkânı var” diye konuştu.

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