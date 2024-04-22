Sosyal medya timi görev başında

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sosyal medyadaki ihbarlar için sosyal medya ekibi kurduğunu Hürriyet bir süre önce gündeme getirmişti. MASAK, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Risk Analiz Genel Müdürlüğü’ndeki uzmanlardan oluşan sosyal medya ekibi sosyal medyada vatandaştan gelen ihbarları topluyor, değerlendirmeye alıyor. İhbardan yola çıkıp sadece vatandaşın gündeme getirdiği dükkân ya da şirketle ilgili denetim yapılmıyor, ayrıca o sektörle ilgili inceleme de yapılıyor. Bir süredir yapay zekâ gibi denetim teknikleri ile altyapıları oluşturulan bu denetim modelinde müfettişler artık sahaya çıkıyor.

118 BİN LİRA CEZA

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş bir ürün için ödediği fahiş fiyatı sosyal medya hesabından paylaştı. Kamuoyunda tepkiye neden olan bu firma için vergi müfettişleri 17 ve 18 Nisan tarihleri arasında firmanın merkez işyerinde ve şubelerinde tam gün hasılat ve KDV oran denetimi yaptı. Ekmek, tatlı, pasta, kurabiye gibi mamul satan mükellefin tespit edilen hasılatının son 5 günlük hasılatına oranla düşük kalması nedeniyle vergi incelemesine sevk edilmesine karar verildi. Firmada el terminalinin ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) ile entegre olmaması nedeniyle merkez ve şubelere toplamda 118 bin lira özel usulsüzlük cezası verildi. Kaynaklar, sektöre yönelik denetimlerin de devam edeceğini ifade ettiler.

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DÜŞÜK KDV UYGULADI

Kayseri’de yaşanan bir başka olayda ise vatandaş Hazine ve Maliye Bakanı Mehmek Şimşek’e sosyal medyadan düşük KDV uygulandığını iletti. Sosyal medya timi hemen devreye girdi ve denetime gitti. Bir akaryakıt istasyonu olan işletmede alış-satış bilgileri kontrol edildi. 2023 ve 2024 yılının ilk ayları için alış satış bilgileri kontrol edildiğinde 713 bin liralık hasılatın KDV’sinin yüzde 10 olması gerekirken yüzde 1 olarak düzenlendiği anlaşıldı. Bir müşteriye yapılan sigara ve içecek için ise yüzde 1 KDV uygulandığı görüldü. Eksik düzenlenen KDV’nin tarhiyatı ile buna dair vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezalarının düzenlenmesi için ilgili vergi dairesine gönderildi.

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HİLELİ KDV NASIL UYGULANIYOR

KDV’de yüzde 1, 10 ve 20 oranları var. Her ürün grubunun dahil olduğu KDV oranı uygulanmak zorunda ancak yüksek KDV uygulanması gereken bazı ürünlerde daha düşük KDV uygulanıyor. Temel gıda maddelerinde KDV yüzde 1, ilaçta yüzde 10 ve kozmetik ürünlerinde yüzde 20 iken eczaneden kozmetik ürünleri satın alındığında yüzde 1 KDV uygulayarak gıda takviyesi çıkışı yapan yerler var. Düşük KDV’li ürünler ile genel KDV oranına tabi ürünleri bir arada satan yerlerde bu risk bulunuyor. Bir diğer örnek restaurantlarda verilen hizmetler yüzde 10 KDV’ye tabi iken paket servis, gıda ürünü teslimi olarak değerlendirildi-ğinden yüzde 1 KDV uygulanıyor. Bazı restaurantlar verdikleri yemek hizmetlerini paket servis gibi göstererek yüzde 1 KDV kesiyor.