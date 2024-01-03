Son dakika... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren memur, emekli zam oranları netleşti. SSK ve Bağkurlu emeklilerin maaşlarına yüzde 37,55 oranında zam yapıldı.

Bu gelişmeyle birlikte 7500 lira alan en düşük maaşlı emekliler ne kadar alacaklarını merak etmeye başladı. Yapılan zamla birlikte 10 bin 316 lira alması gerektiğini düşünen en düşük emekli maaşı alan kişiler Meclis'ten çıkacak karar sonrasında net alacakları maaşları görecekler.

Meclis'te çalışma yapılarak kısa zamanda yeni en düşük emekli maaşının açıklanması bekleniyor.