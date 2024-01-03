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Son dakika... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Güncelleme Tarihi:

#En Düşük Emekli Maaşı#Emekli#Zam
Son dakika... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 10:56

SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan yüzde 37,55 zam oranın ardından en düşük emekli maaşının ne olacağı sorusu yanıt aramaya başladı. En düşük emekli maaşı olan 7500 liranın yapılan zam oranında artırılması bekleniyor. Meclis'ten çıkacak karar sonrası en düşük emekli maaşı belli olacak.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren memur, emekli zam oranları netleşti. SSK ve Bağkurlu emeklilerin maaşlarına yüzde 37,55 oranında zam yapıldı.

Bu gelişmeyle birlikte 7500 lira alan en düşük maaşlı emekliler ne kadar alacaklarını merak etmeye başladı. Yapılan zamla birlikte 10 bin 316 lira alması gerektiğini düşünen en düşük emekli maaşı alan kişiler Meclis'ten çıkacak karar sonrasında net alacakları maaşları görecekler.

Meclis'te çalışma yapılarak kısa zamanda yeni en düşük emekli maaşının açıklanması bekleniyor.

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