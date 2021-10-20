Son dakika... Bitcoin'den yeni rekor

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Bitcoin fiyatları bir süredir yükseliş hareketini sürdürürken, bugünkü işlemlerde 14 Nisan’da gördüğü tarihi zirvesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bitcoin fiyatları, tarihi zirvesini 66 bin 209 dolar seviyesine kadar yükseltirken, saat 17.10 itibarıyla yüzde 2,99 oranında yükselişle 66 bin 7 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ayrıca, kripto para piyasasının büyüklüğü de 2,5 trilyon doları aşarak rekor kırdı.

En popüler kripto para birimi Bitcoin'in tarihi zirveyi kırmasında; dün ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonunun (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlaması ana sebep oldu. ProShares'in "BITO" koduyla işlem gören Bitcoin Strateji ETF'si, ilk işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydetti.

Piyasanın uzmanları, kripto para yatırımcılarını kar satışlarına karşı uyarırken, Bitcoin fiyatlarındaki yükseliş hareketinin devam edebileceği öngörüsünde bulunuyor.

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ETHEREUM 1,5 AYIN ZİRVESİNDE

Bitcoin fiyatlarında yaşanan yükselişe Ethereum’da katılarak 3 Eylül tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Piyasa hacmi en yüksek kripto para birimi olan Ethereum şu dakikalarda yüzde 5,28 oranında yükselişle 4 bin 7 dolar seviyesinde bulunuyor.