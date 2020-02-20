Son dakika... Bakan Pakdemirli açıkladı: Sınırlama getiriyoruz…

Bakan Pakdemirli, trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca, sıvı bitki yağlarının hidrojen ile doyurulması sonucu da trans yağ oluşabildiğini ifade etti. Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırlığı yaptıklarını belirten Pakdemirli, "Düzenlemeyle, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmeliğimiz en geç mart ayında yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek" dedi.

Yönetmeliğin, Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü şekilde hazırlandığını ifade eden Pakdemirli, Avrupa Birliği’nde konuyla ilgili geçiş süresinin 1 Nisan 2021 olarak belirlendiğini, dolayısıyla trans yağ kısıtlamasını AB’den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını söyledi.

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