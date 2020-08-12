Son dakika... Bakan Albayrak'tan CNN Türk'te önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm dünya ekonomilerinin tarihi büyük bir kriz yaşadığını ancak Türkiye'nin bu durumdan en az etkilenen ülkelerden biri olacağını söyledi. Bakan Albayrak "Dünya yanıyor. Ekonomi bilimi yüzde 100 matematik değil. Bir kesim bir lobi var. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz" açıklamasında bulundu.



Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

-Yoğun mu geçiyor?

Aslında yaz ayları sakindir ama küresel bir fırtına koptu çok da sakin değil.

-Kur yükselince telaşlanıyorum, endişelenmeli miyiz?



Dolarla mı maaş alıyorsunuz ? Öncelikle onu sorayım. Kur algısıyla ekonomiyi ölçme konusunda bir psikolojiye girmiş. Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. 2 sene önce de bu seviyelerdeydi. Düştü.

2 sene öncesine bugün Türkiye ekonomisi çok daha güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomi krizi yaşanıyor. Bana göre iyi, size göre kötü. Hayır. Tüm dünya haritasına bakalım. Salgından gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ne kadar etkilenmiş. Türkiye bu noktada en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Borsa performansın bir çok ülkede küçülme ve düşme yaşamış, Türkiye daha iyi noktada. Güney Afrika, Brezilya, Meksika yüzde 20-25 para birimlerinde değer kaybetmiş. Etkilenmiş. Türkiye yüzde 17-18 etkilenmiş. Büyüme rakamları açıklandı. ABD yüzde 33, Avrupa yüzde 15’lerde daralma yaşadı. Türkiye yine en az etkilenen ülkelerden olacak.

Türkiye güllük gülistanlık demeyiz. Dünya yanıyor. Ekonomi bilimi yüzde 100 matematik değil. Bir kesim bir lobi var. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz.





-Dünya ekonomilerini etkileyen bir süreçten geçiyoruz. Bunun bize olumsuz etkisi var. Ama diğer ülkelerden daha az etkilendik diyorsunuz.

Evet, etkilenmeye devam edeceğiz. Ancak en az etkilenenlerden olacağız. ABD’de 50 milyona yakın işsiz olacak. Dünyada 300 milyona yakın işsiz kalacak deniyor. Diğer ülkelerdeki arkadaşlarla etkisini konuştuk. Washington’da tanesi 2 dolardan maske alıyorlardı. Paranız var paranız olsa da etki etmiyor. Sağlık sistemi. Paranız olsa da alamıyorsunuz. Ama Türkiye ekonomik durumu olmayanlara da yardımcı oldu.

Türkiye’de Sağlık Bakanımızla konuştuk. Sağlık çalışanlarımıza neler yapabiliriz…



Pandemi sürecinde hastaneler olağanüstü… Sadece o değil. O kadar muazzam projelere onay verildi ki. Ben inanılmaz gurur duydum. Harika geçti.

Bakan Bey dedi ki biz 1000 sorti yapmıştık. Suriye operasyonunda 10 binden fazla sorti yaptık, dedi. Türkiye öyle bir masaya yumruğunu vuruyor ki. Hala kurtarma paketleri konuşuluyor. Bakan Bey dedi ki "Biz 1000 sorti yapmıştık. Suriye operasyonunda 10 binden fazla sorti yaptık" dedi. Türkiye öyle bir masaya yumruğunu vuruyor ki. Hala kurtarma paketleri konuşuluyor.



Salgının etkisi var, bu maliyetler var. Türkiye direnç içindeyse kriz beklentilerine girmek yanlıştır…Birçok ülke bütçe açığında yüzde 10-25’leri konuşuyor. Gelirler sıfır. Buna rağmen yüzde 5 ve 6’ları konuşuyoruz biz. Boşluk düzeyi örnekleri vereyim. İngiltere, Japonya, Avrupa’da birçok ülke borç rasyosu bizde yüzde 30’lar bu saydıklarımda yüzde 100’ler…Gezi’den beri battık bittik lobisi 2013’te de ne diyordu ekonomiyi durdurun. Şimdi ne diyorlar IMF’ye teslim edin. Bizim azınlık kesimimiz var sosyal medya ile yatan kalkan. Bir kesim üzerinden kuşatma var. Anadolu’da geri dönüşler alıyorum. 3 ay boyunca geri dönüşlere bakıyorum. Birçok ilden geri dönüş aldık. Sokağa çıkılmayan iklimde biz destek verdik. 210 bin firmaya 150 milyon liradan fazla destek verdik. Düşük maliyetlerle destek sağladık.

- Kampanyaların etkisi olur mu reel ekonomiye neden önemsiyorsunuz?



STK’lar önceliğinde, akademik camia üzerinde eleştiri getirenler var… 2’ye ayırmak lazım. Eleştirenler ve kötü niyetliler. Sosyal medyadan sayanlar… Negatif Türkiye’yi nasıl etkileriz. Etkileme güçleri her geçen gün azalıyor. Gittikçe Türkiye’de bu anlamda azalıyor. Bu bir milli bağımsızlık mücadelesi. Milli bağımsızlık modeli ortaya koymalısınız. 2 senedir kıyamet bundan kopuyor. Dedik ki Türkiye eski modelden çıkıyor. Yüksek faiz, ithalata bağlı… Sıcak paraya bağımlıyım, ithalat devam ettik, bütçeyi tuttururum… Olmaz. Gidin sorun değişimin 2 yılda geldiği noktada… Pandemi olmasa bitiriyorduk. Bitireceğiz.



Türkiye rekabetçi kur, düşük faizle, üretime bağlı değişikliği var. Beraberinde siyasi olarak da iddialı pozisyona taşıyacak. Gülüyorum. 2 senedir Türkiye başarılı mücadele verdi. Şunun altını çizmek lazım. Ben birileri gibi şunu derim Doğu Akdeniz’de ne işimiz var, IMF’yle anlaşsak ne güzel olur, Suriye’de ne işimiz var. Sıcak para gelsin. Ayasofya’yı açsak, bağımsızlık mı bu… Bağımsızlık mücadelesi bununla birlikte farklı ekonomik mücadeleler veriyor.



Ben Enerji Bakanlığım döneminden beri bu sürecin içindeydik. Fatih, Oruç Reis, Barbaros’la beraber… Sonra ne olacak… Akdeniz’e ayağımızı atamayacağız. Böyle bir şey olur mu ? Bir ülke geliyor turizmle ilişkili süreci bunla ilişkilendiriyor. Sizi açarız vatandaşlarımızın gelmesine Doğu Akdeniz’den çekilin biz hayal dünyasında yaşamıyoruz. Dünya çok başka iklimde büyük bir kavga içindeyken bizim kimsenin malında gözümüz yok.

- Ben yeni yaklaşım getiriyorum. Kur artıyor paniğe kapılalım eski argüman mı?

Eski ama etkisi yok. Kur çıkıyor, iniyor. Her ülke gibi Türkiye de etkileniyor. Eskisine göre çok daha az etkileniyor. Bırakın Kardak krizini son donanmasıyla çok ciddi bir sayıda Türkiye. Haklarını savunacak çerçevede süreçler geliştiriyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor.

Her geçen gün daha da güçlenecek Türkiye.

Bu bir zorunluluk. Böyle bir süreçte… Beyrut’ta, Irak’ta, Libya’da yaşananlar… Hollywood filmi izlemiyoruz. 15 Temmuz’da kim yaptı, darbeyi kim yaptı. Kimler sosyal medya mecraları üzerinden operasyon çekiyor.

Profesör kılıklı kişiler sosyal medyadan Türkiye batacak diyor. Bir baktık. ABD’de FETÖ’cü. 7 yıldır liderine Türkiye kenetleniyor. Yargı süreçlerinde, darbede, sosyal süreçlerde…

Bu süreçte ekonomi içinde olduğu için… Berat Albayrak önemli değil. Bu süreç çok daha iyi noktaya gidiyor.



- Sıcak para ihtiyacımız var mı?

Sıcak para 2 senedir Türkiye’de çok. İhtiyacımız yok. Pandemiye yakalandık. Hedeflerimizden geri koymadı. Sadece ertelendi.



- Pandemi olmasaydı…

Hedeflerimizin birçoğunu tutturacaktık. Yüzde 5 büyüme… Cari hedeflerimiz… Bir takım sapmalar tabii olacaktı. 65 milyar dolarlara düştü MB rezervleri 2008-2009’da…

Yılın tamamında eksi 5 küçüldü Türkiye. O yıllarda… Türkiye’nin tarihinde yok. Sıfır olmasına rağmen bu yılı 2008-2009’dan daha iyi kapatacağız.

Sadece resesyon algısıyla değil. Büyük duruş bu. Bir sektör değil. Dünya durdu.

- Böyle bir durum halka anlatılır… Siz fazla girmiyorsunuz bu konuya… Mazeret mi sunmak istemiyorsunuz?

Türkiye’de zaten birileri tarafından olumsuz algı üzerinden toplum psikolojisini negatife itmeye yönelik süreç var. Biz sorumluluk makamındayız. Biz çözüm üretmeliyiz. Biz bahane değil, çözüm üretme daha iyi noktasında sorumluluk taşıyoruz. Ben siyasetçi olmadığımdan birilerine fatura etme yok.

- Faizleri yükseltin dolar düşsün… Faizle ilgili adım atılmalı mı?

Son dönemde tüm bu süreçte farklı kesimlerden farklı yorumlar hep oluyor. Burada husus net bir şekilde Türkiye ekonomisini büyütecek, reel ekonomisini destekleyecek. Faiz dışarıdan daha çok içeriyle ilgili.

Başta ne dedim yeni ekonomi. Dışarıdan gelen sermayede reel yatırımcı için öncelik diyoruz. 2’ye ayırıyoruz. Vur kaç ve reel yatırımcı. Pandemi ve sürecinin normalleşmesine daha başlamadık. Normalleşme sürecinde değiliz.

Bu süreçte ikinci dediğimiz yatırımcıları çekmeye talip oluyor. Reel ekonomi, yüksek faiz, değerli TL dedik ya… Kim bu dönemde fabrika kurayım, istihdam yapayım demiş. Kim ithalatçı olmuş…

Bu paradigma değişikliği. Türkiye’nin faiz ve kurda daha az bağımlı olduğu dönemde güçlü bir biçimde devam edecek.