Son dakika... Bakan Albayrak: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:





OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE 🇹🇷

Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah😉



Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz👏 pic.twitter.com/eiudjhxCoY