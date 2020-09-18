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Son dakika... Bakan Albayrak: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz" dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE 🇹🇷— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 18, 2020
Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah😉
Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz👏 pic.twitter.com/eiudjhxCoY
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