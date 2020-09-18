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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18.09.2020 - 15:33 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye

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Son dakika... Bakan Albayrak: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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