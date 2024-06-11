Şırnak’ta her sektöre fırsat var

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İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yönetim kuruluyla Şırnak ve Hakkari’ye yaptığı çıkarmaya damga vuran konu, bölgedeki işsizlik oldu. İSO, geçen hafta önce Cizre ve Şırnak, ardından da Hakkari ve Yüksekova’da sanayi ve ticaret odalarıyla bir araya gelip, İstanbullu sanayicinin bölgeye yatırım yapmasının önündeki engelleri ve son dönemde oluşan fırsatları konuştu. Toplantılarda öne çıkan konuların ilki, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan bu iki ilde iş imkanlarının yetersizliğiydi. Bu nedenle Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Geliş, “Şırnak’ın yaş ortalaması 19. En önemli sorunumuz işsizlik. Bu da bir bölgenin geri kalmasında ve huzursuzluğundaki en büyük etken. Bu nedenle bölgeye yatırım yapmak isteyenlerin emrindeyiz. Her sektöre aç bir pazar var burada” dedi.

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Geliş, bölgede her bir sektör için hangi fırsatların olduğunun görülmesi için İSO’nun yaptığı bu ziyaretin sektörel bazda da tekrarlanmasını talep etti. Bölgeye yatırım yapacak sanayici açısından dezavantajlara da değinen Geliş, “Muadilin Urfa, Malatya ve Adana ise kimse Şırnak ve Hakkari’ye gelmez. Buraya doğru planlanmış hedeflerle verilecek teşvikler çok önemli” dedi.

‘ŞIRNAK-VAN KARAYOLU’ TALEBİ

Aynı zamanda, bölgenin yatırımcı çekmesindeki zorlukları örneklendiren Geliş, “En büyük hayalimiz Şırnak-Van karayolunun bitmesidir. 5 saatte gidilen yol, 1.5 saatte gidilebilir. Bu bölgenin gelişmesine çok ciddi katkı sağlar. Talebimiz, Şırnak-Van karayolunun öncelik kapsamına alınması. Altyapımız iyi değilse ne yaparsak yapalım sanayici çekemeyiz” diye konuştu.



Geliş ayrıca, yaşadıkları bir olumsuzluğu da şöyle anlattı: “8 aydır Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Silopi sanayi bölgesinin bir evrağını çıkaramıyorum. 75-80 sanayici heyecanla bakanlıktan gelecek yanıtı bekliyor.”

İSO’DAN HEDEF BAZLI TEŞVİK ÖNERİSİ

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise, Geliş’in bölgedeki işsizliğe vurgu yaptığı toplantıda şöyle dedi: “Gençleri doğru eğitemeyip diplomalı işsiz yarattıysak suç bizde.”

Bunun yanı sıra “İstanbul’da huzurlu olmak istiyorsak Cizre’deki gençlerin huzurlu olması gerek. Buranın kaderi değişirse Türkiye’nin kaderi değişir” mesajı veren Bahçıvan, bölgenin yatırım çekebilmesi için hedef bazlı teşvikler verilmesi gerektiğini şöyle anlattı: “Bölgedeki tehdit algısı fırsat algısına dönüştü. Ancak bu ‘fırsat algısı dönemi’ kalıcı olmalı. Bunun için de bir tek Şırnaklılar ve Hakkarililer değil, bize de büyük görev düşüyor. Dokunmadığın, düşünmediğin ve sevmediğin hiçbir yöre senin değildir. Biz size dokunmak, sizi düşünmek zorundayız. Maalesef doğru planlama kaslarımızı kaybettik. İstanbul’dan buraya gelen bir firma makinesini getirecekse, makine teşviğinin anlamı yok. Oradakini buraya getirmek için teşvik verilmeli. Bölgeye yatırımcı çekebilmek için İstanbullu sanayicinin aklını karıştıracak teşvikler verilmeli.”

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GABAR’DA 100 KUYUDA 8 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Geliş’in verdiği bilgiye göre, Gabar Dağı’ndaki petrol kuyularında günlük 43 varillik üretim yapılıyor ve bunun yıl sonunda 100 bin varili bulması hedefleniyor.

Hürriyet’in ‘Gabar’da çıkarılan petrolün bölgede ne kadarlık bir istihdam sağladığı’ sorusunu yanıtlayan İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, “Her kuyuda üretim aşamasında 80 kişi çalışıyor. 100 kuyu olarak kabul edelim, toplam 8 bin kişi olarak hesaplanıyor yıl sonu için. Bunun beraberinde diğer petro kimya tesisleri veya nakliye şirketleri de gelecek. Bunun bölgede çok ciddi anlamda bir ekonomik gelişmeyi beraberinde getireceğini düşünüyorum” dedi.



Osman Geliş ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na şu talepte bulundu: “İstihdama daha da katkı sağlaması için, burada çıkan petrolün yüzde 1’inin, bu bölgedeki gençler için, buraya gelen bir yatırımcının örneğin tekstil atölyesini kurmasında kullanılmasını isteriz.”