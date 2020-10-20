Dolu yağışlarına da kaskoya da dikkat edin!

Hava muhalefeti olaylarına karşı olarak araçlarını güvence altına almak isteyenler kasko poliçelerini iyi incelemesi gerekiyor.

Ülkemizde dolu olaylarına sıklıkla rastlanmaya başlandı. Araçlarda hasar oluşturan dolulara karşı meteoroloji ve sigorta şirketleri uyarı yaparken ortaya çıkan hasarların giderilmesi için ya göçük düzeltme ya da boyama işlemi yapılıyor.

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Dolu hasarının meydana gelmesinin ardından soluğu göçük düzeltme ya da kaportacılarda alan araç sahipleri kasko poliçelerindeki klozlara göre hizmet alımı yapabiliyor. Bazı kaskolarda dolu hasarına ilişkin klozun yer almaması nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için genişletilmiş kapsamlı kasko poliçesinin yapılması gerekiyor. İlandır...