MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Sigorta HaberleriDolu yağışlarına da kaskoya da dikkat edin!
GeriSigorta Dolu yağışlarına da kaskoya da dikkat edin!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Sigorta
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

Dolu yağışlarına da kaskoya da dikkat edin!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dolu yağışlarına da kaskoya da dikkat edin!
Abone Olgoogle-news

Dolu yağışı sonrasında ortaya çıkan hasarların giderilmesi için kaskosu olanlar göçük düzeltme ve kaportacıların yolunu tuttu.

Hava muhalefeti olaylarına karşı olarak araçlarını güvence altına almak isteyenler kasko poliçelerini iyi incelemesi gerekiyor.

Ülkemizde dolu olaylarına sıklıkla rastlanmaya başlandı. Araçlarda hasar oluşturan dolulara karşı meteoroloji ve sigorta şirketleri uyarı yaparken ortaya çıkan hasarların giderilmesi için ya göçük düzeltme ya da boyama işlemi yapılıyor.

MALİYETLER YÜKSEK

Dolu hasarının meydana gelmesinin ardından soluğu göçük düzeltme ya da kaportacılarda alan araç sahipleri kasko poliçelerindeki klozlara göre hizmet alımı yapabiliyor. Bazı kaskolarda dolu hasarına ilişkin klozun yer almaması nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için genişletilmiş kapsamlı kasko poliçesinin yapılması gerekiyor. İlandır...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle