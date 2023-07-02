SGK’da yapılandırma mesaisi

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Konuya ilişkin bilgi veren Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül; "7440 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesinde kurumumuza yapılacak başvurular için son başvuru tarihi 03.07.2023 Pazartesi günüdür. Kanun çerçevesinde başvuruların yapılacağı Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz; 3 Temmuz Pazartesi günü saat 24.00’e kadar açık tutulacaktır. Bir şekilde başvurusunu yapmamış olan vatandaşlarımızın başvurusunu almak üzere tüm merkezlerimiz hizmet verecektir" dedi.

Yapılandırma hakkında da bilgi veren Hasgül; "Kurumumuza prim borcu olan vatandaşlarımız için çok cazip yapılandırma imkanı sunan bu yapılandırmadan tüm vatandaşlarımızın faydalanmasını umut ediyoruz. İdari para cezalarını yarısının terkin edildiği, yani silindiği bu yapılandırma; bu yönüyle de ciddi fayda sunmakta. Yine prim borcu olan 4B çerçevesindeki vatandaşlarımız için de önemli faiz indirimi sunan bu yapılandırmanın değerlendirilmesi gerektiği kanısındayım" ifadelerini kullandı.

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HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMAYA DAHİL?

Vergi, sigorta prim borcu, adli ve idari cezalar, belediyelere olan borçlar, su borçları ve öğrenim kredisi borçları... Tüm bu borçlar Yapılandırma kapsamına dahil edildi. 13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira alacağının yapılandırılması söz konusu olacak.

BORÇ YAPILANDIRMASINDA BİR İLK: 48 AY VADE

Bayram tatilinde de başvurular alınabiliyor. İnteraktif vergi dairelerinden başvuru yapılması mümkün olacak. Yapılandırılan borçlar için ödeme kolaylığı da sağlanıyor. Düzenlemeyle BORÇ yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkânı sunuluyor.

5 MİLYONA YAKIN MÜKELLEF YARARLANACAK

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile birlikte 265,4 milyar liralık alacak yeniden yapılandırıldı. Toplam tahsilat 20 milyar lirayı aştı. 5 milyona yakın mükellef borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvurdu.