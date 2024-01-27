Sertifika almayan influencer olamayacak

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Bakanlıktan Hürriyet’e verilen bilgilere göre, influencer’lar özelinde çalışma grupları oluşturulacak ve Reklam Özdenetim Kurulu ile Reklam Kurulu işbirliğinde ‘Influencer Sertifika Programı’ projesi başlatacak.

Detayları henüz netleşmemekle birlikte, bu programa katılmayanların influencer olamayacağı belirtildi. Bu projenin aynı zamanda, tüketicinin internet alışverişlerindeki tercihlerini etkileyen influencerları denetime tabi tutmak amacıyla da yapıldığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra bu kişilere reklam veren şirketlere de ‘influencer’ların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik’ güvence verilmiş olacak.

Aralık ayında Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda toplanan 5. Reklam Konseyi’nde, tüketicilerin seçimini manipüle eden aldatıcı ticari uygulamalara karşı da alınan önlemler değerlendirilmişti. Yapılan son açıklamada, e-ticarette uygulanan ‘Güven Damgası’ modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi influencer’lara güven duyulabileceği algısının pekiştirileceği belirtildi.