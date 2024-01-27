×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Sertifika almayan influencer olamayacak

Güncelleme Tarihi:

#Ticaret Bakanlığı#İnfluencer#E-Ticaret
Sertifika almayan influencer olamayacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 07:00

Ticaret Bakanlığı, 5. Reklam Konseyi’nin ana gündem maddeleri arasına sosyal medya fenomenlerini de aldı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan Hürriyet’e verilen bilgilere göre, influencer’lar özelinde çalışma grupları oluşturulacak ve Reklam Özdenetim Kurulu ile Reklam Kurulu işbirliğinde ‘Influencer Sertifika Programı’ projesi başlatacak.

Detayları henüz netleşmemekle birlikte, bu programa katılmayanların influencer olamayacağı belirtildi. Bu projenin aynı zamanda, tüketicinin internet alışverişlerindeki tercihlerini etkileyen influencerları denetime tabi tutmak amacıyla da yapıldığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra bu kişilere reklam veren şirketlere de ‘influencer’ların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik’ güvence verilmiş olacak.

Aralık ayında Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda toplanan 5. Reklam Konseyi’nde, tüketicilerin seçimini manipüle eden aldatıcı ticari uygulamalara karşı da alınan önlemler değerlendirilmişti. Yapılan son açıklamada, e-ticarette uygulanan ‘Güven Damgası’ modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi influencer’lara güven duyulabileceği algısının pekiştirileceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ticaret Bakanlığı#İnfluencer#E-Ticaret

BAKMADAN GEÇME!