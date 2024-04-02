Seçim sonrası ekonomi yönetiminden ilk mesajlar: Önceliğimiz enflasyonla mücadele

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31 Mart seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk mesaj geldi. Orta Vadeli Program’ın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini kaydeden Şimşek, “Başarıya giden yol kararlılık ve sabır ister” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, “Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece, yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız” mesajını verdi.

TASARRUFU ÖN PLANDA TUTACAĞIZ

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahalli seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledikten sonra, “Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Program’ımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak, tasarrufu ön planda tutacağız” dedi. Şimşek, OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçirilecek yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacaklarını vurguladı. Şimşek, “Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız” mesajını verdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dört yılı aşan seçimsiz bir döneme girildiğini belirterek, “Pandemi sonrası dünyadaki ekonomik daralmaya, bölgemizdeki savaşlara, tarihimizin en büyük afetinin getirdiği ilave yüklere rağmen, ülkemiz güçlü yapısını korumaktadır. Bu dönemde, depremin yaralarını saracak ve şehirlerimizi geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlayacağız” dedi. Yılmaz şöyle devam etti:

ENFLASYONLA MÜCADELE TEMEL

“Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyor, cari açığımızı düşürüyoruz. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz. Gerek ekonomik, gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir. Geçen sene ilan ettiğimiz programımızı kararlı bir şekilde uygulayarak bunu başaracağız. Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece, yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız. Ekonomide yapısal reformlar yaparken, kamu yönetiminin verimliliğini geliştirmeye, demokratik standartlarımızı yükseltmeye, daha etkin işleyen bir adalet sistemi tesis etmeye odaklanacağız. Amacımız demokratik istikrar içinde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm kesimlere adaletli bir şekilde yansıtmaktır.”

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KRİTİK VERİ YARIN

Yarın (3 Nisan) kritik mart ayı enflasyon verisi açıklanacak. Ocak ayında enflasyon yüzde 6.7, şubat ayında ise yüzde 4.53 olarak gerçekleşti. Çarşamba günü mart ayına ilişkin enflasyon rakamları TÜİK tarafından duyurulacak. Piyasada enflasyonun yüzde 3.5 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) dün İstanbul’daki perakende fiyatlarının mart ayında yüzde 3.93 oranında arttığını duyurdu. Beklentinin üstünde gerçekleşen enflasyon verisi nedeniyle Merkez Bankası şubat ayında politika faizini 500 baz puan artırmıştı. Para politikası, kredi politikası açısından açıklanacak olan enflasyon verisi kritik önem taşıyor.

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PPK 25 NİSAN’DA

Şubatta yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası açıklamada, “Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir” mesajı verilmişti. Yarın açıklanacak enflasyon verisi para politikası açısından kritik önem taşıyacak. Bu ay PPK 25 Nisan tarihinde toplanacak.

FAİZSİZ TAKSİTE SINIRLAMA

Şimşek açıklamasında sıkı para ve seçici kredi politikasına atıfta bulundu. Merkez Bankası ticari krediler ve ihtiyaç kredilerine yönelik mart ayının başında büyüme sınırını düşürdü. Nakit avans kredi faizi yükseltilirken, taksit sayısı da düştü. Ziraat Bankası daha önce herhangi bir sınırlama olmadan faizsiz dört taksit yaptığı harcamalara sınırlama getirdi. 1 Nisan’dan itibaren eğitim, sağlık, vergi ve sigorta harcamalarına faizsiz 4 aya kadar taksit yapılabilecek.

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GÖZLER TASARRUF TEDBİRLERİNDE

Yılın ilk iki ayında bütçe açığı 304.5 milyar liraya ulaştı. İlk iki ayda faiz dışı harcamalar yüzde 95.7 artarken, harcamalar içindeki en büyük kalem olan cari transferler yüzde 70.2 oranında artışla 578.9 milyar liraya ulaştı. Mal ve hizmet alım giderleri ise iki aylık dönemde yüzde 63.9 artışla 69.9 milyar lira oldu.

REESKONTTA İSKONTO FAİZ ORANI ARTTI

Merkez Bankası reeskont kredilerine uygulanacak iskonto faiz oranını yüzde 50.75’e çıkardı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan tebliğe göre reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yüzde 43.25’ten yüzde 50.75’e çıkarıldı. Avans işlemlerine yönelik faiz oranı ise yüzde 44.25’ten yüzde 51.75’e çıktı.