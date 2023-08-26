Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: Siper-2 Sistemi'nin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, SSB tarafından başlatılan ve Aselsan AŞ, Roketsan AŞ ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ortaklığında yürütülen Siper Projesi kapsamında, Siper Ürün-2 Sistemi'nin ilk atışlı test faaliyeti başarılıyla gerçekleştirildi. Testle birlikte, uçuş koşulları altında veri toplanarak, bu verilerin projenin ilerleyen aşamalarında yapılacak faaliyetler kapsamında kullanılması hedefleniyor.

Siper Projesi kapsamında Ürün-1 Sistemi'nin kabul faaliyetlerine ilişkin çalışmalar yürütülürken, Ürün-2'nin sistem/alt sistem geliştirme ve test aşaması da paralel olarak devam ediyor. Siper Ürün-2, Ürün-1 ile aynı yer sistemlerine (radarlar, komuta kontrol, füze fırlatma sistemi, haberleşme sistemleri) sahip olup Ürün-2 füzesi daha uzun menzilde ve irtifada etkili oluyor.SSB Başkanı Haluk Görgün, ilk atışlı test faaliyetinin Sinop Test Merkezi'nde başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Proje kapsamında emeği geçen Aselsan'ımızı, Roketsan'ımızı, TÜBİTAK SAGE ve tüm alt yüklenici firmalarımızı kutluyorum" dedi.