Savunma Sanayii Başkanı Demir: 5 firmamız Tunus'a 150 milyon dolarlık ihracat yaptı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, video konferans üzerinden Tunus ile Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Savunma sanayisinin yılın son günlerinde Tunus'a önemli bir ihracat yaptığına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı. TUSAŞ'ın ANKA-S İHA'ları, BMC'nin Kirpi ve Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmerciler'in tanker ve tank gibi çeşitli araçları, ASELSAN'ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak."